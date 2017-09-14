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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 лип, 2024 13:54
Бетон написав:
Пара з Києва святкувала розкішне весілля в італійській віллі, яка начебто належить росіянам, — ЗМІ
Оренда вілли коштує від 19 тисяч євро за добу, а гостей розважав Максим Галкін та співак Монатік. За підрахунками ЗМІ, весілля обійшлось приблизно у мільйон євро.
Видосы эпичні, всі горланять українські пісні
Цікаво, що тут такого? Головне щоб гроші не крадені.
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BIGor
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:01
BIGor написав: Бетон написав:
Пара з Києва святкувала розкішне весілля в італійській віллі, яка начебто належить росіянам, — ЗМІ
Оренда вілли коштує від 19 тисяч євро за добу, а гостей розважав Максим Галкін та співак Монатік. За підрахунками ЗМІ, весілля обійшлось приблизно у мільйон євро.
Видосы эпичні, всі горланять українські пісні
Цікаво, що тут такого? Головне щоб гроші не крадені.
Ничего такого.
Просто напоминает пляски на костях.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:10
ЛАД
Давайте іншими словами.
Можна:
а) Думати в першу чергу про себе і не думати(повністю ігнорувати) бажання інших.
б) Думати в першу чергу про себе і думати(враховувати) бажання інших.
Захід(тодішній) з Чехословаччиною поступив по варіанту а).
З нами Захід поступив(до сих пір) по варіанту б) - я так вважаю. І є велика загроза що при укладенні мирного договору проступить по варіанту а) - так вважає автор відео і так вважаю я.
Ви вважаєте що Захід завжди поступав і буде доступати по варіанту а).
Так надіюсь зрозуміло?
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 13 лип, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:13
andrijk777 написав:ЛАД
Давайте іншими словами.
Можна:
а) Думати в першу чергу про себе і не думати(повністю ігнорувати) бажання інших.
б) Думати в першу чергу про себе і думати(враховувати) бажання інших.
Захід з Чехословаччиною поступив по варіанту а).
З нами Захід поступив(до сих пір) по варіанту б) - я так вважаю. І є велика загроза що при укладенні мирного договору проступить по варіанту а) - так вважає автор відео і так вважаю я.
Ви вважаєте що Захід завжди поступав і буде доступати по варіанту а).
Так надіюсь зрозуміло?
захід нас підставив. Дає підтримки рівно стільки щоб ця війна тривала й далі. Програш росії вони собі за мету не ставлять
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Banderlog
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:24
Минутка юмора.
Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
Если модераторы решат, что это флуд, обижаться не буду.
В жизни совершенно неважно, плыть по течению или против, главное, чтобы у тебя была яхта.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
***
Редкие дебилы встречаются всё чаще.
***
Дурак, совершенствуясь, становится круглым.
***
Хуже дурака с инициативой только дурак с возможностями её реализации.
***
У идиота ума не отнять: чего нет, того нет.
***
Объяснить можно всё, но не всем.
***
Нас тупило утро.
***
Миру угрожает глобальное потупление.
***
Не покидает ощущение, что профессор Преображенский жив и активно продолжает оперировать собак.
***
Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно.
***
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.
***
Сейчас всем трудно: одним — врать, другим — верить.
***
Жизнь как на корабле: горизонты широкие, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, а плыть надо.
***
Всё шло к лучшему, пока не прошло мимо.
***
Единственное, к чему мы сейчас должны быть готовы, это ко всему.
***
На дороге в новый мир валялись старенькие грабли...
***
Раньше мы жили с надеждой на лучшее, сейчас — с надеждой на то, чтобы хуже не стало.
***
Хочу прилично выражаться, но обстоятельства сильней.
***
Если в твоей жизни что-то не клеится, брось клей и переходи на гвозди: забей на всё и живи счастливо
И пару фраз на другую тему:
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?
***
Можно ли считать жену лекарством, если она капает на мозги три раза в день?
***
Вокруг столько красивых женщин, что, хочешь не хочешь, а хочешь.
***
А знаете ли вы, чего хотят женщины?
Женщины хотят, чтобы всё было так, как они хотят!
***
Женщина — покапризничала немного и у неё есть всё, что она хотела; мужчина — покапризничал немного и у него даже жрать нечего.
***
Узнали друг друга поближе — послали друг друга подальше.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:27
⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»
За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.
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Бетон
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:28
ЛАД написав: BIGor написав: Бетон написав:
Пара з Києва святкувала розкішне весілля в італійській віллі, яка начебто належить росіянам, — ЗМІ
Оренда вілли коштує від 19 тисяч євро за добу, а гостей розважав Максим Галкін та співак Монатік. За підрахунками ЗМІ, весілля обійшлось приблизно у мільйон євро.
Видосы эпичні, всі горланять українські пісні
Цікаво, що тут такого? Головне щоб гроші не крадені.
Ничего такого.
Просто напоминает пляски на костях.
Ну хотя бы такая мелочь, как выехали. Ерунда конечно, но всё таки
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:36
andrijk777 написав:ЛАД
Давайте іншими словами.
Можна:
а) Думати в першу чергу про себе і не думати(повністю ігнорувати) бажання інших.
б) Думати в першу чергу про себе і думати(враховувати) бажання інших.
Захід(тодішній) з Чехословаччиною поступив по варіанту а).
З нами Захід поступив(до сих пір) по варіанту б) - я так вважаю. І є велика загроза що при укладенні мирного договору проступить по варіанту а) - так вважає автор відео і так вважаю я.
Ви вважаєте що Захід завжди поступав і буде доступати по варіанту а).
Так надіюсь зрозуміло?
Зрозуміло.
Але гадаю, шо ви помиляєтесь.Banderlog
вам вже відповів.
Що в 1938, що зараз Захід в першу чергу думає про себе і свої інтереси. Рішення для досягнення цих інтересів можуть бути різні. Тоді вирішили взагалі не допомагати. Зараз вирішили допомагати по мінімуму.
Це не значить, що зараз вони "враховували бажання інших"(тобто наші). Плювати вони хотіли на "бажання інших".
Просто, на щастя, бажання якоюсь мірою співпали. Принаймні, на деякий час.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:42
Кстати, вопрос.
Никому не попадались текущие данные по обновлению данных?
Осталось 3 дня.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:44
Бетон написав:
⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»
За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.
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