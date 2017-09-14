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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:46
ЛАД написав:
Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно.
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Як там Ваш Харків? До зими готується? На буковині електрики нема по 16, 18 годин...
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:48
vitaliiangel
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.
Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:51
Banderlog написав:
ЛАД написав:
Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно.
***
про мене)
Як там Ваш Харків? До зими готується? На буковині електрики нема по 16, 18 годин...
Не про Вас.
Хтозна. Пишуть, що готуємося. А там... Прийде зима, побачимо. Відключення зараз по графіку на 3-3,5 години на добу.
"Сейчас всем трудно: одним — врать, другим — верить."
Як у Вас справи?
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:58
vitaliiangel написав: Бетон написав:
⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»
За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.
Возможны и другие варианты, опробованные тов. Сталиным в ту войну.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:02
ЛАД написав:
Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?
Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:06
fler написав: ЛАД написав:
Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?
Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:09
fler написав: ЛАД написав:
Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?
Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.
Это часто зависит от того, сколько денег мужчина может выделить на её полёты.
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