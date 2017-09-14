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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9034903590369037
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 14:46

  ЛАД написав:Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно.
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:lol: про мене)
Як там Ваш Харків? До зими готується? На буковині електрики нема по 16, 18 годин...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 14:48

vitaliiangel
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.


Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 14:51

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно.
***
:lol: про мене)
Як там Ваш Харків? До зими готується? На буковині електрики нема по 16, 18 годин...

Не про Вас. :)
Хтозна. Пишуть, що готуємося. А там... Прийде зима, побачимо. Відключення зараз по графіку на 3-3,5 години на добу.
"Сейчас всем трудно: одним — врать, другим — верить." :)

Як у Вас справи?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 14:58

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»

За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.

Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.

Возможны и другие варианты, опробованные тов. Сталиным в ту войну. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 15:02

  ЛАД написав:Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?

Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 15:06

  fler написав:
  ЛАД написав:Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?

Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.


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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 15:09

  fler написав:
  ЛАД написав:Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?

Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.

Это часто зависит от того, сколько денег мужчина может выделить на её полёты. :)
ЛАД
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  #<1 ... 9034903590369037
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