Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:46
ЛАД написав:
Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно.
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про мене)
Як там Ваш Харків? До зими готується? На буковині електрики нема по 16, 18 годин...
Banderlog
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:48
vitaliiangel
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.
Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:51
Banderlog написав: ЛАД написав:
Тот, кто не разбирается ни в чём, может взяться за что угодно.
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про мене)
Як там Ваш Харків? До зими готується? На буковині електрики нема по 16, 18 годин...
Не про Вас.
Хтозна. Пишуть, що готуємося. А там... Прийде зима, побачимо. Відключення зараз по графіку на 3-3,5 години на добу.
"Сейчас всем трудно: одним — врать, другим — верить."
Як у Вас справи?
ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 14:58
vitaliiangel написав: Бетон написав:
⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»
За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.
Возможны и другие варианты, опробованные тов. Сталиным в ту войну.
ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:02
ЛАД написав:
Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?
Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.
fler
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:06
fler написав: ЛАД написав:
Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?
Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.
Hotab
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:09
fler написав: ЛАД написав:
Попались хорошие фразы, не могу удержаться, чтобы не процитировать.
А почему летающий мужчина — супермен, а летающая женщина — ведьма?
Счас объясню. Женщина может летать на крыльях или на метле - все зависит от мужчины, который рядом с ней.
Это часто зависит от того, сколько денег мужчина может выделить на её полёты.
ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:47
только что очередной прилёт.
Где-то на окраине.
ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:55
Banderlog написав: andrijk777 написав: ЛАД
Давайте іншими словами.
Можна:
а) Думати в першу чергу про себе і не думати(повністю ігнорувати) бажання інших.
б) Думати в першу чергу про себе і думати(враховувати) бажання інших.
Захід з Чехословаччиною поступив по варіанту а).
З нами Захід поступив(до сих пір) по варіанту б) - я так вважаю. І є велика загроза що при укладенні мирного договору проступить по варіанту а) - так вважає автор відео і так вважаю я.
Ви вважаєте що Захід завжди поступав і буде доступати по варіанту а).
Так надіюсь зрозуміло?
захід нас підставив. Дає підтримки рівно стільки щоб ця війна тривала й далі. Програш росії вони собі за мету не ставлять
дає рівно стільки, що РФ не могла почати БД "на два фронти"
flyman
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Додано: Суб 13 лип, 2024 16:00
Бетон написав:
⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»
За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.
це з тіє ж історії, що успішними підприємцями можуть бути лише 1%, а тут 1% успішних воєнів, ще й з-під палки, і це вже успіх
flyman
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