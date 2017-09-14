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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9035903690379038
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 16:04

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»

За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.

Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.

Возможны и другие варианты, опробованные тов. Сталиным в ту войну. :)

навіщо СРСР.2.0? це щоб з бурятами не вести спільне домогосподарство, а з чорнобривцями і фунтомим салямі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 16:06

flyman
Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10,



тут 1% успішних воєнів



В тернопільській школі було 2 сильних математики: муха і фізрук.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 16:11

  Hotab написав:vitaliiangel
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.


Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».

Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.

Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.

Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 лип, 2024 16:44, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 16:31

  ЛАД написав:
Як у Вас справи?

зїздив в отпуск на 2 тижні. Крюком через київ.
2 доби відсипався а потім пішов в рознос) безсоння, якісь фантомні болі в хребті і билих ранах, психічна соматіка...
пару раз раді веселості дав людям в морду з хуліганських мотивів, но без фанатізму...)
Все не так дома.
В чернівцях попустіло, мужики ховаються даж з бронею.
базар присів, контрабанди мало ,ні грецької коняки ні італійських ковбас не надибав,
але й не особо шукав.
Сад без мене заріс, купа всяких дрібниць поламалась,
родина розсварилась, стягнути докупи не вдалось.
патріарх з мене виходить так собі...
Короч одні нерви.
Потім полазив по києву, зводив дітей в зоопарк, дітям звірі не цікаві :shock: цікаві карусєльки.
В києві мобілізація взагалі на мінімалках. Там війною й не пахне , будують висотки.
Тут мене якось менше все бісить. Та й хворіти нема часу.
Значить на найближчі 3 -4 місяці моє місце тут...
щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема,
або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани.
Польот нормальний- падаю. :lol:
Banderlog
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