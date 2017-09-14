ЛАД написав:
Як у Вас справи?
зїздив в отпуск на 2 тижні. Крюком через київ.
2 доби відсипався а потім пішов в рознос) безсоння, якісь фантомні болі в хребті і билих ранах, психічна соматіка...
пару раз раді веселості дав людям в морду з хуліганських мотивів, но без фанатізму...)
Все не так дома.
В чернівцях попустіло, мужики ховаються даж з бронею.
базар присів, контрабанди мало ,ні грецької коняки ні італійських ковбас не надибав,
але й не особо шукав.
Сад без мене заріс, купа всяких дрібниць поламалась,
родина розсварилась, стягнути докупи не вдалось.
патріарх з мене виходить так собі...
Короч одні нерви.
Потім полазив по києву, зводив дітей в зоопарк, дітям звірі не цікаві
цікаві карусєльки.
В києві мобілізація взагалі на мінімалках. Там війною й не пахне , будують висотки.
Тут мене якось менше все бісить. Та й хворіти нема часу.
Значить на найближчі 3 -4 місяці моє місце тут...
щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема,
або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани.
Польот нормальний- падаю.