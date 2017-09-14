только что очередной прилёт.
Где-то на окраине.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 15:55
дає рівно стільки, що РФ не могла почати БД "на два фронти"
Додано: Суб 13 лип, 2024 16:00
це з тіє ж історії, що успішними підприємцями можуть бути лише 1%, а тут 1% успішних воєнів, ще й з-під палки, і це вже успіх
Додано: Суб 13 лип, 2024 16:04
навіщо СРСР.2.0? це щоб з бурятами не вести спільне домогосподарство, а з чорнобривцями і фунтомим салямі?
Додано: Суб 13 лип, 2024 16:11
Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.
Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.
Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 13 лип, 2024 16:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 лип, 2024 16:31
зїздив в отпуск на 2 тижні. Крюком через київ.
2 доби відсипався а потім пішов в рознос) безсоння, якісь фантомні болі в хребті і билих ранах, психічна соматіка...
пару раз раді веселості дав людям в морду з хуліганських мотивів, но без фанатізму...)
Все не так дома.
В чернівцях попустіло, мужики ховаються даж з бронею.
базар присів, контрабанди мало ,ні грецької коняки ні італійських ковбас не надибав,
але й не особо шукав.
Сад без мене заріс, купа всяких дрібниць поламалась,
родина розсварилась, стягнути докупи не вдалось.
патріарх з мене виходить так собі...
Короч одні нерви.
Потім полазив по києву, зводив дітей в зоопарк, дітям звірі не цікаві цікаві карусєльки.
В києві мобілізація взагалі на мінімалках. Там війною й не пахне , будують висотки.
Тут мене якось менше все бісить. Та й хворіти нема часу.
Значить на найближчі 3 -4 місяці моє місце тут...
щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема,
або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани.
Польот нормальний- падаю.
Додано: Суб 13 лип, 2024 18:19
Додано: Суб 13 лип, 2024 18:28
Госпидя ... у тебя в твоём мозге есть хоть немного постоянной памяти ?
Или ты из тех, уснул-проснулся, ничего не помнишь ?
Как ты директором работал, с такими-то качествами )
Ещё в начале войны, я видел гораздо меньшие цифры населения
А тут к 2033 33 лимона населения ...
В начале войны писали, что 28 лимонов осталось
Цифры выезда населения явна преувеличены, об этом я пишу давно
Додано: Суб 13 лип, 2024 18:55
У добре майбутнє взагалі вже віри не залишилось? Безвихідь треба гнати від себе, це почуття відкриває зяючу прірву, від такого «дна» відштовхнутися неможливо, немає жодної психічної опори.
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