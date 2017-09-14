RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9035903690379038
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 18:57



Про невыполнимые задачи я писал ранее, это жирный признак некомпетентности.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24105
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:11

  vitaliiangel написав:Про невыполнимые задачи я писал ранее, это жирный признак некомпетентности.

Ты пишешь, сидя в интернете
300 ТГ-каналов + фейсбук

Даже боишься высунуть нос в реальность )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9984
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:12

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:vitaliiangel
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.


Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».

Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.

Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.

Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.

Самое интересное, что если б он жил и летал(особенно на Жданов под линиями 330/500/750КВ два года назад) по публикуемым им здесь постоянно принципам "взять всех и бензопилой поделить", то наверное на звании старлей зарыли бы весьма эффективного для ООН пилота
А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60.
Даже Швондер жил по своим(декларируемым) законам
барабашов
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:19

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».

Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.

Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.

Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.

Самое интересное, что если б он жил и летал(особенно на Жданов под линиями 330/500/750КВ два года назад) по публикуемым им здесь постоянно принципам "взять всех и бензопилой поделить", то наверное на звании старлей зарыли бы весьма эффективного для ООН пилота
А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60.
Даже Швондер жил по своим(декларируемым) законам

він же на валютній темі обзиває тих, хто платить податки та допомогає державі купуючи ОВДП, а сам цмудить бюджетну цицьку і виводить тверду валюту із банківської системи.
"Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает". (с) Эрик Хоффер.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35626
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:23

  барабашов написав:Самое интересное, что если б он жил и летал(особенно на Жданов под линиями 330/500/750КВ два года назад) по публикуемым им здесь постоянно принципам "взять всех и бензопилой поделить", то наверное на звании старлей зарыли бы весьма эффективного для ООН пилота
А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60.
Даже Швондер жил по своим(декларируемым) законам

Шубохранилище, не Жданов, а Мариуполь

Ты Швонденр, у которого Мариуполь до пор Жданов ?

так не удивительно, что твои шубы палили ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9984
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:40

  pesikot написав:
  барабашов написав:Самое интересное, что если б он жил и летал(особенно на Жданов под линиями 330/500/750КВ два года назад) по публикуемым им здесь постоянно принципам "взять всех и бензопилой поделить", то наверное на звании старлей зарыли бы весьма эффективного для ООН пилота
А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60.
Даже Швондер жил по своим(декларируемым) законам

Шубохранилище, не Жданов, а Мариуполь

Ты Швонденр, у которого Мариуполь до пор Жданов ?

так не удивительно, что твои шубы палили ))

Почему именно мои?
Весь рынок горел
И склады тоже не чисто мои поджигали
И у тебя такое будет, шикарная пенсия долларов 60 вместе с Альтцгеймером и Паркинсоном
Мусорные баки при доме престарелых под Брянском с нетерпением ожидают пенса-политрука с собачьей харей и усами комдива Котова
барабашов
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:45

1. питання перемовин скоріш за все вже вирішене кулуарно, перемовини будуть і можливо вже в цьому році

2. те що окуповано лишається рашці і війсковим шляхом його вже повертати ніхто не буде в осяжному майбутньому

«Наразі відвоювати усю територію, захоплену рф, для України є нереальним завданням», – президент Чехії після саміту НАТО.

«Як тільки почнуться переговори, очевидно , що наша позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими, які ми ніколи не визнаємо російськими».

https://www.holosameryky.com/a/petr-pav ... 95979.html
Xenon
 
Повідомлень: 4670
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:54

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Пара з Києва святкувала розкішне весілля в італійській віллі, яка начебто належить росіянам, — ЗМІ

Оренда вілли коштує від 19 тисяч євро за добу, а гостей розважав Максим Галкін та співак Монатік. За підрахунками ЗМІ, весілля обійшлось приблизно у мільйон євро.

Видосы эпичні, всі горланять українські пісні

Цікаво, що тут такого? Головне щоб гроші не крадені.

Ничего такого.
Просто напоминает пляски на костях.

1 млн дол. приватних грошей на весілля - це не ок?
14 млрд. грн на нову гілку київського метро за державні гроші - це ок?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9089
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1353 раз.
Подякували: 1744 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9035903690379038
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221253
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 705765
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12374)
13.07.2024 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.