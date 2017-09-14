1. питання перемовин скоріш за все вже вирішене кулуарно, перемовини будуть і можливо вже в цьому році
2. те що окуповано лишається рашці і війсковим шляхом його вже повертати ніхто не буде в осяжному майбутньому
⏺ «Наразі відвоювати усю територію, захоплену рф, для України є нереальним завданням», – президент Чехії після саміту НАТО.
«Як тільки почнуться переговори, очевидно , що наша позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими, які ми ніколи не визнаємо російськими».
То штучна шуба думає, що він зі своїми оцими маразмами дуже прикольний, цікавий дописувач. Вчора красиво в темі нерухомості ККЦ пояснив йому його місце з його оцією гонореєю з його обліківки Муха, як може годувати когось той, хто себе жлобитбся годувати? У тебе рука дрижить собі нормальний ноут для роботи в it купити А тут ти мене «годуєш»
А в ОВГЗ ти заліз не заради допомоги державі, а наслухався ІА і всяких інших прогнозистів про відкати, і тому влошився. Хотів двічі заробити: на відсотках і на зниженні курсу дол. Ну для хитродупого знайшли ключик з підвипідвертом. Хіба мотивів халамидника тут хтось не знає? «Пабідітіль па жизні »
А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60.
Ти дніпропетровський нахрюканий маразматик. Я ніяк не можу розпоряджатись долями 25-60, бо я не відправляю і не буду їх відправляти «під ЛЕП 600В» по дорозі на Маріуполь. А от виконати закон і встати на облік я можу і буду вимагати тут , як би ти там не скиглив з контейнера
незаконным законом о гробализации 25-60
Я так розумію питати в чому «незаконність» мобілізації сенсу нема?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лип, 2024 22:07, всього редагувалось 2 разів.
Зеленский и Ермак остались разочарованы переговорами с Байденом на саммите НАТО, — Politico
Издание пишет, что Зеленский поднял вопрос о снятии ограничений на применение американского оружия по территории России 11 июля во время двусторонней дискуссии с Байденом в конце саммита НАТО. Трое знакомых с переговорами людей заявили, что Байден ответил, что это обсуждение нужно продолжать.
Источники Politico говорят, что это не закрыло дверь для отмены ограничений, однако все еще далеко от разрешения на нанесение ударов в глубь территории России.
"Если бы он обладал способностью ударить по Москве, ударить по Кремлю, имело ли это смысл? Нет", — заявил президент США.