Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.
Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».
Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.
Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.
Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.
Самое интересное, что если б он жил и летал(особенно на Жданов под линиями 330/500/750КВ два года назад) по публикуемым им здесь постоянно принципам "взять всех и бензопилой поделить", то наверное на звании старлей зарыли бы весьма эффективного для ООН пилота А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60. Даже Швондер жил по своим(декларируемым) законам
Hotab написав:Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».
Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.
Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.
Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.
Самое интересное, что если б он жил и летал(особенно на Жданов под линиями 330/500/750КВ два года назад) по публикуемым им здесь постоянно принципам "взять всех и бензопилой поделить", то наверное на звании старлей зарыли бы весьма эффективного для ООН пилота А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60. Даже Швондер жил по своим(декларируемым) законам
він же на валютній темі обзиває тих, хто платить податки та допомогає державі купуючи ОВДП, а сам цмудить бюджетну цицьку і виводить тверду валюту із банківської системи. "Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает". (с) Эрик Хоффер.
барабашов написав:Самое интересное, что если б он жил и летал(особенно на Жданов под линиями 330/500/750КВ два года назад) по публикуемым им здесь постоянно принципам "взять всех и бензопилой поделить", то наверное на звании старлей зарыли бы весьма эффективного для ООН пилота А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60. Даже Швондер жил по своим(декларируемым) законам
барабашов написав:Самое интересное, что если б он жил и летал(особенно на Жданов под линиями 330/500/750КВ два года назад) по публикуемым им здесь постоянно принципам "взять всех и бензопилой поделить", то наверное на звании старлей зарыли бы весьма эффективного для ООН пилота А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60. Даже Швондер жил по своим(декларируемым) законам
Шубохранилище, не Жданов, а Мариуполь
Ты Швонденр, у которого Мариуполь до пор Жданов ?
так не удивительно, что твои шубы палили ))
Почему именно мои? Весь рынок горел И склады тоже не чисто мои поджигали И у тебя такое будет, шикарная пенсия долларов 60 вместе с Альтцгеймером и Паркинсоном Мусорные баки при доме престарелых под Брянском с нетерпением ожидают пенса-политрука с собачьей харей и усами комдива Котова
1. питання перемовин скоріш за все вже вирішене кулуарно, перемовини будуть і можливо вже в цьому році
2. те що окуповано лишається рашці і війсковим шляхом його вже повертати ніхто не буде в осяжному майбутньому
⏺ «Наразі відвоювати усю територію, захоплену рф, для України є нереальним завданням», – президент Чехії після саміту НАТО.
«Як тільки почнуться переговори, очевидно , що наша позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими, які ми ніколи не визнаємо російськими».
То штучна шуба думає, що він зі своїми оцими маразмами дуже прикольний, цікавий дописувач. Вчора красиво в темі нерухомості ККЦ пояснив йому його місце з його оцією гонореєю з його обліківки Муха, як може годувати когось той, хто себе жлобитбся годувати? У тебе рука дрижить собі нормальний ноут для роботи в it купити А тут ти мене «годуєш»
А в ОВГЗ ти заліз не заради допомоги державі, а наслухався ІА і всяких інших прогнозистів про відкати, і тому влошився. Хотів двічі заробити: на відсотках і на зниженні курсу дол. Ну для хитродупого знайшли ключик з підвипідвертом. Хіба мотивів халамидника тут хтось не знає? «Пабідітіль па жизні »
А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60.
Ти дніпропетровський нахрюканий маразматик. Я ніяк не можу розпоряджатись долями 25-60, бо я не відправляю і не буду їх відправляти «під ЛЕП 600В» по дорозі на Маріуполь. А от виконати закон і встати на облік я можу і буду вимагати тут , як би ти там не скиглив з контейнера
незаконным законом о гробализации 25-60
Я так розумію питати в чому «незаконність» мобілізації сенсу нема?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лип, 2024 22:07, всього редагувалось 2 разів.