vitaliiangel написав:

Hotab написав: vitaliiangel

Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.





Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія». Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».

Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.