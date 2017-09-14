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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9036903790389039>
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 18:57



Про невыполнимые задачи я писал ранее, это жирный признак некомпетентности.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:11

  vitaliiangel написав:Про невыполнимые задачи я писал ранее, это жирный признак некомпетентности.

Ты пишешь, сидя в интернете
300 ТГ-каналов + фейсбук

Даже боишься высунуть нос в реальность )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:45

1. питання перемовин скоріш за все вже вирішене кулуарно, перемовини будуть і можливо вже в цьому році

2. те що окуповано лишається рашці і війсковим шляхом його вже повертати ніхто не буде в осяжному майбутньому

«Наразі відвоювати усю територію, захоплену рф, для України є нереальним завданням», – президент Чехії після саміту НАТО.

«Як тільки почнуться переговори, очевидно , що наша позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими, які ми ніколи не визнаємо російськими».

https://www.holosameryky.com/a/petr-pav ... 95979.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 19:54

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Пара з Києва святкувала розкішне весілля в італійській віллі, яка начебто належить росіянам, — ЗМІ

Оренда вілли коштує від 19 тисяч євро за добу, а гостей розважав Максим Галкін та співак Монатік. За підрахунками ЗМІ, весілля обійшлось приблизно у мільйон євро.

Видосы эпичні, всі горланять українські пісні

Цікаво, що тут такого? Головне щоб гроші не крадені.

Ничего такого.
Просто напоминает пляски на костях.

1 млн дол. приватних грошей на весілля - це не ок?
14 млрд. грн на нову гілку київського метро за державні гроші - це ок?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 20:47

  Ukrainian написав:serg1974
Гріх було не заробити на кацапських банках (які працювали в збиток) оформлюючи депозити на третіх осіб. Усе закрито і давно про що я теж писав на профільних гілках.


интересно а ваши родственники которые в Украине служат?
вы их так же на фронт выпихиваете как всех тут на форуме?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 21:19

:x

Шубохранилище, не Жданов, а Мариуполь

Ты Швонденр, у которого Мариуполь до пор Жданов ?


То штучна шуба думає, що він зі своїми оцими маразмами дуже прикольний, цікавий дописувач.
Вчора красиво в темі нерухомості ККЦ пояснив йому його місце з його оцією гонореєю з його
обліківки
Муха, як може годувати когось той, хто себе жлобитбся годувати?
У тебе рука дрижить собі нормальний ноут для роботи в it купити :lol:
А тут ти мене «годуєш»

А в ОВГЗ ти заліз не заради допомоги державі, а наслухався ІА і всяких інших прогнозистів про відкати, і тому влошився. Хотів двічі заробити: на відсотках і на зниженні курсу дол. Ну для хитродупого знайшли ключик з підвипідвертом. :D
Хіба мотивів халамидника тут хтось не знає? :lol:
«Пабідітіль па жизні »


А так получается что на работе он думает головой, а на форуме уставом и незаконным законом о гробализации 25-60.


Ти дніпропетровський нахрюканий маразматик.
Я ніяк не можу розпоряджатись долями 25-60, бо я не відправляю і не буду їх відправляти «під ЛЕП 600В» по дорозі на Маріуполь.
А от виконати закон і встати на облік я можу і буду вимагати тут , як би ти там не скиглив з контейнера


незаконным законом о гробализации 25-60


Я так розумію питати в чому «незаконність» мобілізації сенсу нема? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лип, 2024 22:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 21:57

Бельгія поставить 30 літаків F-16, але до 2028 року, — заступник глави ОП Ігор Жовква

Подібні досить тривалі графіки мають кілька країн, які підписали безпекові гарантії з Україною.

Водночас, за словами заступника керівника ОП, важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів та інженерного складу.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 22:07

Это профессионально в зоне действия вражеских дронов тягать железкой технику? Профотбор должен быть, иначе нам песда во всех смыслах





.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 22:14

vitaliiangel
А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 22:34

Зеленский и Ермак остались разочарованы переговорами с Байденом на саммите НАТО, — Politico

Издание пишет, что Зеленский поднял вопрос о снятии ограничений на применение американского оружия по территории России 11 июля во время двусторонней дискуссии с Байденом в конце саммита НАТО. Трое знакомых с переговорами людей заявили, что Байден ответил, что это обсуждение нужно продолжать.

Источники Politico говорят, что это не закрыло дверь для отмены ограничений, однако все еще далеко от разрешения на нанесение ударов в глубь территории России.

"Если бы он обладал способностью ударить по Москве, ударить по Кремлю, имело ли это смысл? Нет", — заявил президент США.
Xenon
 
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