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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 лип, 2024 22:38
барабашов написав:vitaliiangel
А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?
Быстрее мы сами их сделаем, чем нам шото пришлют
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Додано: Суб 13 лип, 2024 22:42
Rack написав: Banderlog написав:
щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема,
або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани.
Польот нормальний- падаю.
У добре майбутнє взагалі вже віри не залишилось? Безвихідь треба гнати від себе, це почуття відкриває зяючу прірву, від такого «дна» відштовхнутися неможливо, немає жодної психічної опори.
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 22:44
vitaliiangel написав: барабашов написав:vitaliiangel
А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?
Быстрее мы сами их сделаем, чем нам шото пришлют
Спочатку масовий велосипед зробіть, тільки щоб повний цикл виробництва був українським.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 22:48
Banderlog написав: Rack написав: Banderlog написав:
щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема,
або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани.
Польот нормальний- падаю.
У добре майбутнє взагалі вже віри не залишилось? Безвихідь треба гнати від себе, це почуття відкриває зяючу прірву, від такого «дна» відштовхнутися неможливо, немає жодної психічної опори.
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Це на має значення в контексті. Кому цікаво, ха згадує історію часів Б.Хмельницького і Руїни. Відбудеться чергове заміщення населення в Дикому полі.
Це вже було (с).
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Додано: Суб 13 лип, 2024 22:49
Banderlog написав: vitaliiangel написав: барабашов написав:vitaliiangel
А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?
Быстрее мы сами их сделаем, чем нам шото пришлют
Спочатку масовий велосипед зробіть, тільки щоб повний цикл виробництва був українським.
Так якщо потенційні інженери на озерці штучними шубами торгують, да ще і 6% з обороту то для них неприпустимо, пару тисяч грн в місяць лише готові платити, то де взяти
1. Інженерів
2. Гроші
на виробництво велохелікоптера
??
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Додано: Суб 13 лип, 2024 23:38
Banderlog написав:
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Ви живий, здоровий, дружина не пішла, що для Вас зміниться через півроку?
Да нічого!
Вже 2.5 роки велика війна, ну буде 3 і що?
А то що роздолбали нам електрику, так і буй з нею, головне Ваша хата ціла і не ушкоджена, ну знесуть ще якесь місто на Бамбасє, теж буй з ним, головне вижити і повернутись здоровим до родини в рідне гніздечко.
Може гривня трохи ще впаде і зростутуть ціни, теж буй з ними, Ви ж конвертували з.п. в валюту, так що все норм. Трохи буде менше в валюті, так колись за стакан супа воювали, зараз зовсім все не так)))
Так що стакан завжди наполовину повний, бажаю бачити Вам його завжди наполовину повним і радіти тому що є на даний момент, а є немало, головне життя і здоров'я.
А те що пищить бензоколонка "про пєрєгавори" то є добрий знак, можливо через рік півтора все закинчиться на більш менш нормальних умовах...
Востаннє редагувалось somilitark
в Суб 13 лип, 2024 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 23:40
vitaliiangel написав:
Быстрее мы сами их сделаем
зараз тільки мільярд дерев підросте і можливо почнемо шось робити...
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Додано: Суб 13 лип, 2024 23:45
sergey_stasyuk555 написав: vitaliiangel написав:
Быстрее мы сами их сделаем
зараз тільки мільярд дерев підросте і можливо почнемо шось робити...
а чого такий злопам'ятний, може ще згадаєш що кучма на виборах в 99-му говорив, чи шоколадний заєць в 14-му?
Може пора вже жити сьогодні, а не згадувати розгром фашистів в сталінградє?
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