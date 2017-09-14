Додано: Суб 13 лип, 2024 23:38

Banderlog написав:

Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано. Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.

Ви живий, здоровий, дружина не пішла, що для Вас зміниться через півроку?Да нічого!Вже 2.5 роки велика війна, ну буде 3 і що?А то що роздолбали нам електрику, так і буй з нею, головне Ваша хата ціла і не ушкоджена, ну знесуть ще якесь місто на Бамбасє, теж буй з ним, головне вижити і повернутись здоровим до родини в рідне гніздечко.Може гривня трохи ще впаде і зростутуть ціни, теж буй з ними, Ви ж конвертували з.п. в валюту, так що все норм. Трохи буде менше в валюті, так колись за стакан супа воювали, зараз зовсім все не так)))Так що стакан завжди наполовину повний, бажаю бачити Вам його завжди наполовину повним і радіти тому що є на даний момент, а є немало, головне життя і здоров'я.А те що пищить бензоколонка "про пєрєгавори" то є добрий знак, можливо через рік півтора все закинчиться на більш менш нормальних умовах...