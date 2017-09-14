Banderlog написав:щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема, або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани. Польот нормальний- падаю.
У добре майбутнє взагалі вже віри не залишилось? Безвихідь треба гнати від себе, це почуття відкриває зяючу прірву, від такого «дна» відштовхнутися неможливо, немає жодної психічної опори.
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні. Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Banderlog написав:щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема, або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани. Польот нормальний- падаю.
У добре майбутнє взагалі вже віри не залишилось? Безвихідь треба гнати від себе, це почуття відкриває зяючу прірву, від такого «дна» відштовхнутися неможливо, немає жодної психічної опори.
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні. Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Це на має значення в контексті. Кому цікаво, ха згадує історію часів Б.Хмельницького і Руїни. Відбудеться чергове заміщення населення в Дикому полі. Це вже було (с).
барабашов написав:vitaliiangel А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?
Быстрее мы сами их сделаем, чем нам шото пришлют
Спочатку масовий велосипед зробіть, тільки щоб повний цикл виробництва був українським.
Так якщо потенційні інженери на озерці штучними шубами торгують, да ще і 6% з обороту то для них неприпустимо, пару тисяч грн в місяць лише готові платити, то де взяти 1. Інженерів 2. Гроші на виробництво велохелікоптера ??
Banderlog написав: Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Ви живий, здоровий, дружина не пішла, що для Вас зміниться через півроку? Да нічого! Вже 2.5 роки велика війна, ну буде 3 і що? А то що роздолбали нам електрику, так і буй з нею, головне Ваша хата ціла і не ушкоджена, ну знесуть ще якесь місто на Бамбасє, теж буй з ним, головне вижити і повернутись здоровим до родини в рідне гніздечко. Може гривня трохи ще впаде і зростутуть ціни, теж буй з ними, Ви ж конвертували з.п. в валюту, так що все норм. Трохи буде менше в валюті, так колись за стакан супа воювали, зараз зовсім все не так))) Так що стакан завжди наполовину повний, бажаю бачити Вам його завжди наполовину повним і радіти тому що є на даний момент, а є немало, головне життя і здоров'я. А те що пищить бензоколонка "про пєрєгавори" то є добрий знак, можливо через рік півтора все закинчиться на більш менш нормальних умовах...
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 13 лип, 2024 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.