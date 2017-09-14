Тобто цей пункт правил фактично не адоптований до роботи електронних реєстрів.
Напомню, есть три вида повесток: -уточнение данных -влк -"боевая" После 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки на ВЛК.Ибо данные не совсем то полные..но ты уже на учёте и с такой целевой аудиторией проще работать! . Не пришёл по повестке влк- штраф, арест. Те кто не уточнил данные они серые для системы. Система не знает кто вы, где вы.. Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать. Все очень просто!
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 14 лип, 2024 00:43, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:vitaliiangel А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?
Быстрее мы сами их сделаем, чем нам шото пришлют
Спочатку масовий велосипед зробіть, тільки щоб повний цикл виробництва був українським.
Когда я учился в ходу был такой анекдот, перед взлетом пассажирам сказали что самолёт управляется новейшей системой виндовс95. Все как услышали кинулись к выходу, только один Билл Гейтс остался сидеть в своем кресле. Его спрашивают, вы настолько уверены в своей новой ОС? он отвечает, бояться нечего, самолёт не взлетит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 лип, 2024 00:50, всього редагувалось 2 разів.
maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать. Все очень просто!
Майна ніякого немає? Банківських рахунків? Ніде офіційно не працює? Розшук поліцією теж нічого не дасть? Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди? Де такі маргінали? Є приклади???
maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать. Все очень просто!
Майна ніякого немає? Банківських рахунків? Ніде офіційно не працює? Розшук поліцією теж нічого не дасть? Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди? Де такі маргінали? Є приклади???
Всегда на ветки недвиги агитировали, что проще жить в аренде чем иметь свое жилье. Человек жил на окупированной територии. Ещё повторюсь что, ТЦК будет проще работать с теми кто прошёл уточнение данных. А это более 3.5 млн. Тех 0.5 млн серых это ниочем, больше сил и времени на их поиск. Напомню война началась 10 лет назад. Военкомы чем занимались все это время, с папок пыль сдували.? Это не подрыв обороноспособности страны?
Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.
В общем-то, не возражаю - "якщо гроші зароблені чесно... то їх особиста справа як їх витрачати". С точки зрения закона к ним претензий нет. А с точки зрения морали... Ситуация - у вас отец/мать при смерти/тяжело больны, а вы устраиваете крутую гулянку... Как-то не очень. Хотя приведенные комментарии хейтеров тоже перебор.
sergey_stasyuk555 написав:зараз тільки мільярд дерев підросте і можливо почнемо шось робити...
а чого такий злопам'ятний, може ще згадаєш що кучма на виборах в 99-му говорив, чи шоколадний заєць в 14-му? Може пора вже жити сьогодні, а не згадувати розгром фашистів в сталінградє?
я якраз не думаю про "колишніх", які колись шось там казали, а думки про сьогодення та тим більше майбутнє викликають м'яко кажучи занепокоєння... глибину прірви, до якої нас ведуть потужні кловани поки ще ніхто не може "осознать".