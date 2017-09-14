Тобто цей пункт правил фактично не адоптований до роботи електронних реєстрів.
Напомню, есть три вида повесток: -уточнение данных -влк -"боевая" После 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки на ВЛК.Ибо данные не совсем то полные..но ты уже на учёте и с такой целевой аудиторией проще работать! . Не пришёл по повестке влк- штраф, арест. Те кто не уточнил данные они серые для системы. Система не знает кто вы, где вы.. Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать. Все очень просто!
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 14 лип, 2024 00:43, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:vitaliiangel А вертолётов когда пришлют да не тех, покатушечных, чтоб Клименок с Арахамиями под прикрытием тумана катать, а хороших, с ракетами, Ростов с Анапой дамбить?
Быстрее мы сами их сделаем, чем нам шото пришлют
Спочатку масовий велосипед зробіть, тільки щоб повний цикл виробництва був українським.
Когда я учился в ходу был такой анекдот, перед взлетом пассажирам сказали что самолёт управляется новейшей системой виндовс95. Все как услышали кинулись к выходу, только один Билл Гейтс остался сидеть в своем кресле. Его спрашивают, вы настолько уверены в своей новой ОС? он отвечает, бояться нечего, самолёт не взлетит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 14 лип, 2024 00:50, всього редагувалось 2 разів.
maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать. Все очень просто!
Майна ніякого немає? Банківських рахунків? Ніде офіційно не працює? Розшук поліцією теж нічого не дасть? Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди? Де такі маргінали? Є приклади???
maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать. Все очень просто!
Майна ніякого немає? Банківських рахунків? Ніде офіційно не працює? Розшук поліцією теж нічого не дасть? Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди? Де такі маргінали? Є приклади???
Всегда на ветки недвиги агитировали, что проще жить в аренде чем иметь свое жилье. Человек жил на окупированной територии. Ещё повторюсь что, ТЦК будет проще работать с теми кто прошёл уточнение данных. А это более 3.5 млн. Тех 0.5 млн серых это ниочем, больше сил и времени на их поиск. Напомню война началась 10 лет назад. Военкомы чем занимались все это время, с папок пыль сдували.? Это не подрыв обороноспособности страны?
П.С. Вы так и не поняли почему начнут штрафовать именно после второй повестки-ВЛК а не на уточнение персональных данных? Реестры разные давно есть и информация для системы доступна. На людей, которые не обновили данные, ТЦК может составить постановление только после проверки отсутствия информации во всех реестрах и вызова в ТЦК – заместитель министра обороны
Если открыть статью 7 закона об «Обереге», то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование, место работы, у нас уже есть интеграция реестров. То есть работник ТЦК сначала должен «сходить» в реестр, получить эти данные в реестре, если их там нет – только тогда составить постановление.
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 14 лип, 2024 02:04, всього редагувалось 2 разів.
Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.
В общем-то, не возражаю - "якщо гроші зароблені чесно... то їх особиста справа як їх витрачати". С точки зрения закона к ним претензий нет. А с точки зрения морали... Ситуация - у вас отец/мать при смерти/тяжело больны, а вы устраиваете крутую гулянку... Как-то не очень. Хотя приведенные комментарии хейтеров тоже перебор.
sergey_stasyuk555 написав:зараз тільки мільярд дерев підросте і можливо почнемо шось робити...
а чого такий злопам'ятний, може ще згадаєш що кучма на виборах в 99-му говорив, чи шоколадний заєць в 14-му? Може пора вже жити сьогодні, а не згадувати розгром фашистів в сталінградє?
я якраз не думаю про "колишніх", які колись шось там казали, а думки про сьогодення та тим більше майбутнє викликають м'яко кажучи занепокоєння... глибину прірви, до якої нас ведуть потужні кловани поки ще ніхто не може "осознать".
Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.
В общем-то, не возражаю - "якщо гроші зароблені чесно... то їх особиста справа як їх витрачати". С точки зрения закона к ним претензий нет. А с точки зрения морали... Ситуация - у вас отец/мать при смерти/тяжело больны, а вы устраиваете крутую гулянку... Как-то не очень. Хотя приведенные комментарии хейтеров тоже перебор.
А де вона та межа «недозволеної розкоші» під час війни? З точки зору касира АТБ моя футболка Андер Армор за 1000+ гривень - то «з жиру біситься, краще б купив на розетці за 200 , а решту задонатив».
Для цієї сім’ї мабуть теж мільйон явно не останній. І хоч це не те щоб кишенькові витрати , але не критичні для них. Для них це можливо як для вас купити новий телефон. Вони і подумати не обовʼязково мали, як до цього якось вороже поставляться.
Ну і що робити людям, які мають великі (чи відносно великі) гроші? Невже просто поставити на паузу життя і нічого не купувати, щоб не викликати хвилю хейту? А якщо це років на 5 чи більше?
Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.
В общем-то, не возражаю - "якщо гроші зароблені чесно... то їх особиста справа як їх витрачати". С точки зрения закона к ним претензий нет. А с точки зрения морали... Ситуация - у вас отец/мать при смерти/тяжело больны, а вы устраиваете крутую гулянку... Как-то не очень. Хотя приведенные комментарии хейтеров тоже перебор.
відсутня інформація про женіха )) по шляху виїзжав "павалантьоріть" чи непридатний? гості теж напевно всі першого сорту, згідно діючого законодавства...
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.
Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».
Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.
Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.
Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.
Небольшая проблема в том, что никто не гарантирует, что 300 тыс. будет достаточно и не придётся использовать "низкорезультативных вояк". Кроме того, может оказаться что эти 300 тыс., "которых можно обучить и мотивировать" будут более эффективными и в тылу. Что тогда?