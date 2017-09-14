Додано: Нед 14 лип, 2024 00:58

somilitark написав: maza5 написав: Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать.

Все очень просто! Человек вообще не состоит на учёте, куда и кто ему будет слать повестки, что бы штрафовать.Все очень просто!

Майна ніякого немає?

Банківських рахунків?

Ніде офіційно не працює?

Розшук поліцією теж нічого не дасть?

Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди?

Де такі маргінали?

Є приклади??? Майна ніякого немає?Банківських рахунків?Ніде офіційно не працює?Розшук поліцією теж нічого не дасть?Людина з якогось підвала не виходить, а їжу коптером скидують добрі люди?Де такі маргінали?Є приклади???

Всегда на ветки недвиги агитировали, что проще жить в аренде чем иметь свое жилье.Человек жил на окупированной територии.Ещё повторюсь что, ТЦК будет проще работать с теми кто прошёл уточнение данных. А это более 3.5 млн.Тех 0.5 млн серых это ниочем, больше сил и времени на их поиск.Напомню война началась 10 лет назад.Военкомы чем занимались все это время, с папок пыль сдували.? Это не подрыв обороноспособности страны?П.С. Вы так и не поняли почему начнут штрафовать именно после второй повестки-ВЛК а не на уточнение персональных данных?Реестры разные давно есть и информация для системы доступна.На людей, которые не обновили данные, ТЦК может составить постановление только после проверки отсутствия информации во всех реестрах и вызова в ТЦК – заместитель министра обороныЕсли открыть статью 7 закона об «Обереге», то там целый набор персональных данных человека. Практически по всем этим данным, включая образование, место работы, у нас уже есть интеграция реестров.То есть работник ТЦК сначала должен «сходить» в реестр, получить эти данные в реестре, если их там нет – только тогда составить постановление.