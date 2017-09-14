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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9038903990409041
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 02:11

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
  Faceless написав:Брехня.
Будівельник - яскравий приклад

В мене інший досвід. Я доречі з адміном сайту Антон знається не пам’ятаю зараз прізвище він звільнився уже років п’ять тому піднімав цю тему в особистих.

Шось мене ніхто не притісняв

І мене не притісняв ніхто. Просто ігнорили повідомлення на українській в профільних темах а на такі ж повідомлення але уже кацапською було повно відповідей.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 02:15

  ЛАД написав:
И ещё пару слов о Ukrainian.
Думаю, скоро этот "патриот" расскажет, что он был вынужден уехать их Украины, т.к. его в Украине преследовали за мову и национальность. И виноваты в этом "кацапомовні".
Человек очень настойчиво пишет о "кацапомовних" украинцах. Из Канады. Для чего? Не вижу другой цели, кроме раскола украинского общества и народа. Это вредно всегда и, тем более, во время войны.
Написал жалобу. Посмотрим на реакцию.

Будь чемним. Розколи в суспільстві виникають коли люди починають читати новини на кацапській мові і піддавати сумнівам (шукати зраду) в інформації українською. От ти новини якою мовою споживаєш ? Отож. І підсвідомість твоя сформована саме інформацією звідти.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 02:19

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Як у Вас справи?

зїздив в отпуск на 2 тижні. Крюком через київ.
2 доби відсипався а потім пішов в рознос) безсоння, якісь фантомні болі в хребті і билих ранах, психічна соматіка...
пару раз раді веселості дав людям в морду з хуліганських мотивів, но без фанатізму...)
Все не так дома.
В чернівцях попустіло, мужики ховаються даж з бронею.
базар присів, контрабанди мало ,ні грецької коняки ні італійських ковбас не надибав,
але й не особо шукав.
Сад без мене заріс, купа всяких дрібниць поламалась,
родина розсварилась, стягнути докупи не вдалось.
патріарх з мене виходить так собі...
Короч одні нерви.
Потім полазив по києву, зводив дітей в зоопарк, дітям звірі не цікаві :shock: цікаві карусєльки.
В києві мобілізація взагалі на мінімалках. Там війною й не пахне , будують висотки.
Тут мене якось менше все бісить. Та й хворіти нема часу.
Значить на найближчі 3 -4 місяці моє місце тут...
щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема,
або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани.
Польот нормальний- падаю. :lol:

Не переживайте сильно. С ролью патриарха сейчас проблемы. Дочка меня любит и уважает, но когда я что-то говорю о внуках, мне отвечают: "Папа, это мои дети". :)
А дети живут в Киеве или Вы свозили? Если в Киеве, то в Черновцы, хотя бы временно, не хотят? Там всё-таки потише.
Главное здоровье. "садівником в італію" неплохой вариант, в атамани похуже. Но для обоих вариантов здоровье нужно.
А втянуться в мирную жизнь 2 недели маловато.
Надеюсь, у Вас всё будет в порядке. Берегите себя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 02:42

  vitaliiangel написав:Это профессионально в зоне действия вражеских дронов тягать железкой технику? Профотбор должен быть, иначе нам песда во всех смыслах
..........

Чем предлагаете таскать?
И Буды не особо в зоне действия вражеских дронов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 02:45

  Banderlog написав:...........
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будь ласка аргументовано.

Довольно оптимистический прогноз.
ЛАД
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  #<1 ... 9038903990409041
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