ЛАД написав: И ещё пару слов о Ukrainian. Думаю, скоро этот "патриот" расскажет, что он был вынужден уехать их Украины, т.к. его в Украине преследовали за мову и национальность. И виноваты в этом "кацапомовні". Человек очень настойчиво пишет о "кацапомовних" украинцах. Из Канады. Для чего? Не вижу другой цели, кроме раскола украинского общества и народа. Это вредно всегда и, тем более, во время войны. Написал жалобу. Посмотрим на реакцию.
Будь чемним. Розколи в суспільстві виникають коли люди починають читати новини на кацапській мові і піддавати сумнівам (шукати зраду) в інформації українською. От ти новини якою мовою споживаєш ? Отож. І підсвідомість твоя сформована саме інформацією звідти.
зїздив в отпуск на 2 тижні. Крюком через київ. 2 доби відсипався а потім пішов в рознос) безсоння, якісь фантомні болі в хребті і билих ранах, психічна соматіка... пару раз раді веселості дав людям в морду з хуліганських мотивів, но без фанатізму...) Все не так дома. В чернівцях попустіло, мужики ховаються даж з бронею. базар присів, контрабанди мало ,ні грецької коняки ні італійських ковбас не надибав, але й не особо шукав. Сад без мене заріс, купа всяких дрібниць поламалась, родина розсварилась, стягнути докупи не вдалось. патріарх з мене виходить так собі... Короч одні нерви. Потім полазив по києву, зводив дітей в зоопарк, дітям звірі не цікаві цікаві карусєльки. В києві мобілізація взагалі на мінімалках. Там війною й не пахне , будують висотки. Тут мене якось менше все бісить. Та й хворіти нема часу. Значить на найближчі 3 -4 місяці моє місце тут... щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема, або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани. Польот нормальний- падаю.
Не переживайте сильно. С ролью патриарха сейчас проблемы. Дочка меня любит и уважает, но когда я что-то говорю о внуках, мне отвечают: "Папа, это мои дети". А дети живут в Киеве или Вы свозили? Если в Киеве, то в Черновцы, хотя бы временно, не хотят? Там всё-таки потише. Главное здоровье. "садівником в італію" неплохой вариант, в атамани похуже. Но для обоих вариантов здоровье нужно. А втянуться в мирную жизнь 2 недели маловато. Надеюсь, у Вас всё будет в порядке. Берегите себя.
Banderlog написав:........... При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні. Поправте мене якщо я не прав, тільки будь ласка аргументовано.
Hotab написав:............. А де вона та межа «недозволеної розкоші» під час війни? З точки зору касира АТБ моя футболка Андер Армор за 1000+ гривень - то «з жиру біситься, краще б купив на розетці за 200 , а решту задонатив».
Для цієї сім’ї мабуть теж мільйон явно не останній. І хоч це не те щоб кишенькові витрати , але не критичні для них. Для них це можливо як для вас купити новий телефон. Вони і подумати не обовʼязково мали, як до цього якось вороже поставляться.
Ну і що робити людям, які мають великі (чи відносно великі) гроші? Невже просто поставити на паузу життя і нічого не купувати, щоб не викликати хвилю хейту? А якщо це років на 5 чи більше?
Этические проблемы самые сложные в жизни. Нет готовых решений.
"Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом - звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас" (И.Кант)
Чтобы выносить суждение, надо знать больше. Посмотрел Вашу ссылку. Ничего не известно о женихе. Впечатление такое, что она уже давно не в Украине. Если жених тоже (или вообще не украинец), то это сильно меняет ситуацию. Возможно, и гости тоже или не украинцы, или давно выехавшие. Но даже знание подробностей не даёт возможности однозначной оценки. Этика наука не точная. Ещё одна фраза, которую я днём не цитировал:
ЛАД написав: И ещё пару слов о Ukrainian. Думаю, скоро этот "патриот" расскажет, что он был вынужден уехать их Украины, т.к. его в Украине преследовали за мову и национальность. И виноваты в этом "кацапомовні". Человек очень настойчиво пишет о "кацапомовних" украинцах. Из Канады. Для чего? Не вижу другой цели, кроме раскола украинского общества и народа. Это вредно всегда и, тем более, во время войны. Написал жалобу. Посмотрим на реакцию.
Будь чемним. Розколи в суспільстві виникають коли люди починають читати новини на кацапській мові і піддавати сумнівам (шукати зраду) в інформації українською. От ти новини якою мовою споживаєш ? Отож. І підсвідомість твоя сформована саме інформацією звідти.
1. Тыкать будете сами знаете кому. 2. "новини на кацапській мові" есть и на украинских сайтах - они пока что в большинстве случаев двуязычные. Когда мне сначала сообщают, что
Окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі. Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває.
потом ещё несколько сообщений о "селище Буди" и только значительно позже:
Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, [13.07.2024 19:27] ❗️ Росіяни здійснили обстріл залізничних об‘єктів — 2 людей загинули, 22 — постраждали.
Попередньо пʼятьох залізничників поранено: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Інших залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці.
🔻 Загинули дві людини. Серед них — начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря.
Загалом поранено 22 людей — 16 чоловіків та 6 жінок віком від 14 до 81 року. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому.
Ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місця.
то мне как-то всё равно на каком языке мне вешают лапшу на уши.
3. Раскол в обществе возникает, когда начинают преувеличивать различия по какому-то признаку (национальному, языковому, расовому, любому другому) вместо того, чтобы подчёркивать то, что их объединяет - в данном случае гражданство Украины. Этим много лет занимались наши политиканы и вы продолжаете. Вы написали, что не знаете, сколько "кацапомовних" воюет на фронте в составе ВСУ. Так поинтересуйтесь у воюющих форумчан. Или вы всерьёз думаете, что воюют только "україномовні"? Вы знаете, я одинаково уважаю ""кацапомовного" freeze"а и "україномовного" Banderlog"а. И обоих уважаю гораздо больше, чем "канадомовного" Ukrainian.
4. Вы уже обновили данные в ТЦК? Или вы уже давно не гражданин Украины?
Ещё раз советую - смените ник.
Но вы можете радоваться. Оказывается модерация вполне толерантна к высказываниям о "кацапомовних". На мою жалобу получил ответ:
поданная вами жалоба на сообщение «» ... была удалена модератором или администратором.
Правда, ваши посты с этим выражением то ли удалили, то ли отредактировали.
За публічними оцінками директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, в 2033 році в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більше 35 мільйонів громадян. І цей прогноз вважається оптимістичним. "Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку - повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн - скорочення населення України все одно буде", — спрогнозувала вона.
Елла Лібанова пояснює, що для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів.
Интересно, что будут рассказывать лет через 15 турбопатриоты об украинской нации и сколько будет в українській мові заимствований из какого-нибудь суахили или вообще получит распространение какой-нибудь пиджин. В итоге, возможно, в дальнейшем будут вспоминать не Парагвай, а нашу войну.