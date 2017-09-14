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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 лип, 2024 06:59
serg1974 написав:
В Трампа стреляли, стрелок убит, Трамп чуть ранен. PR идеальный.
Стивен Кинг "Темная зона".
Пристегните ремни, следующая станция "Nuke them all"
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Додано: Нед 14 лип, 2024 07:13
serg1974 написав:
В Трампа стреляли, стрелок убит, Трамп чуть ранен. PR идеальный.
В Україні міг би вже на розслабоні чекати формальних результатів волевиявлення і вступлення на посаду. Потрібно швиденько налагоджувати з ним на найвищому рівні контакти, бо варіанти нечисельні попереду.
ЛАД написав: flyman написав: Бетон написав:
⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід»
За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях.
це з тіє ж історії, що успішними підприємцями можуть бути лише 1%, а тут 1% успішних воєнів, ще й з-під палки, і це вже успіх
С арифметикой проблемы?
10 из 100 или 1 из 10 это всё же 10%.
Ну тут як розуміти - 1 з 10 воює, а 1 з 10 воюючих воїн, тобто 1%. Хоча які критерії хто воїн, якщо високі, такі як пише дехто, що кожен день пачками катрупить ворогів, то і 1% тільки в приписках і фантазіях.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 07:28
Banderlog написав:
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.
В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам не жить.
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