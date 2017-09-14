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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 лип, 2024 07:28
Banderlog написав:
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.
В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам её жить.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Нед 14 лип, 2024 08:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 07:43
Сибарит написав: Banderlog написав:
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.
В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам не жить.
Чего это нами не жить?
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Додано: Нед 14 лип, 2024 08:09
Проклятая автозамена!
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Додано: Нед 14 лип, 2024 08:17
Якщо вже війна не змогла розвалити цю бандитську олігархічно-корупційну систему, то про яке майбутне можна взагалі говорити. На горизонті маячать міні версії берія/сталін.
Після совка було що 20 років красти, то ще якось трималася система. Зараз вже добралися до земельки.
Дивився судове засідання, де виплили дані, що цей Апеляційний суд створений/зареєстрований якоюсь приватною особою в торговому (вроді) американському реєстрі. Коли судді аргументовано натякнули, що пахне поваленням Конституційного ладу, то швидко прийняв рішення проти ТЦК.
Отака фігня, малята. Все вже прихватизовано і приносить прибутки.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 08:35
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Додано: Нед 14 лип, 2024 08:45
Сибарит написав: Banderlog написав:
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.
Оно-то, конечно да, но маленький момент: а на чем рост планируется?
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Додано: Нед 14 лип, 2024 08:58
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