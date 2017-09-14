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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9040904190429043>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 07:28

  Banderlog написав:При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.

Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.

В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам её жить.
Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 14 лип, 2024 08:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 07:43

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.

Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.

В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам не жить.

Чего это нами не жить?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 08:09

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якщо вже війна не змогла розвалити цю бандитську олігархічно-корупційну систему, то про яке майбутне можна взагалі говорити. На горизонті маячать міні версії берія/сталін.
Після совка було що 20 років красти, то ще якось трималася система. Зараз вже добралися до земельки.
Дивився судове засідання, де виплили дані, що цей Апеляційний суд створений/зареєстрований якоюсь приватною особою в торговому (вроді) американському реєстрі. Коли судді аргументовано натякнули, що пахне поваленням Конституційного ладу, то швидко прийняв рішення проти ТЦК.
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zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 08:35

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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 08:45

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.

Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.

Оно-то, конечно да, но маленький момент: а на чем рост планируется?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 08:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 09:09

  zxzx777 написав:Якщо вже війна не змогла розвалити цю бандитську олігархічно-корупційну систему, то про яке майбутне можна взагалі говорити. На горизонті маячать міні версії берія/сталін.
Після совка було що 20 років красти, то ще якось трималася система. Зараз вже добралися до земельки.
Дивився судове засідання, де виплили дані, що цей Апеляційний суд створений/зареєстрований якоюсь приватною особою в торговому (вроді) американському реєстрі. Коли судді аргументовано натякнули, що пахне поваленням Конституційного ладу, то швидко прийняв рішення проти ТЦК.
Отака фігня, малята. Все вже прихватизовано і приносить прибутки.

А поточнее о сути проблемы можно?
О том что все эти решительно-правовые и радикально-законоисполнительные организации с правом насилия над пересичным - ООО зарегистрированные в оффшорах под протекторатом бывшей британской империи уже где то слышал, причём настолько давно, что похоже тогда Батон толтко начинал раскачивать лодку и качановку.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 09:34

  ЛАД написав:Интересно, что будут рассказывать лет через 15 турбопатриоты об украинской нации и сколько будет в українській мові заимствований из какого-нибудь суахили или вообще получит распространение какой-нибудь пиджин.
В итоге, возможно, в дальнейшем будут вспоминать не Парагвай, а нашу войну.

не буде тут ніякого суахілі, чи ЛАД має надію, що колонізатори-рептилоїди золотого мільярду як колись з Африки на Кубу возитимуть рабів в трюмах?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 09:38

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні.
Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.

Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.

В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам её жить.

якийсь час тому будівельник писав, що "менше народу - більше кіслароду", тобто якщо вполовинити населення, а то ВВП на душу виросте чи не в два рази, недавно Любарський приблизно то саме сказав: що після виїзду 10 лямів дітей-стариків-оніжєматєй, які сіли на соціал партнерів в Україні ті що залишилися отримали вищий ВВП на ніс
flyman
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  #<1 ... 9040904190429043>
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