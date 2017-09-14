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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9040904190429043
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:осле 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки


як надоїли оці спеціалісти права і законів.
Для тебе: 2є людей, останній раз були в україні в 20 му році, кафедра закінчена в 16 році. прифронтове місто де мали б спалити всі справи, але одному повістка приходила а іншому ні. Зрозумів? оновляв ти дані чи ні тебе знайдуть. Відправлять повістку на дерево за сусідом і все, ти в розшуку.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 10:00

  BeneFuckTor написав:
  maza5 написав:осле 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки


як надоїли оці спеціалісти права і законів.
Для тебе: 2є людей, останній раз були в україні в 20 му році, кафедра закінчена в 16 році. прифронтове місто де мали б спалити всі справи, але одному повістка приходила а іншому ні. Зрозумів? оновляв ти дані чи ні тебе знайдуть. Відправлять повістку на дерево за сусідом і все, ти в розшуку.

Внимательно прочитайте

Напомню, есть три вида повесток:
-уточнение данных
-влк
-"боевая"
После 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки на ВЛК.Ибо данные не совсем то полные..но ты уже на учёте и с такой целевой аудиторией проще работать! .

В странне война, фронт на некоторых участках сыпится и сейчас нужно набрать 400 тыс.
Нахрен мне гоняться за теми серыми телами.. это малая доля.
Мне тело нужно сегодня, что бы завтра на защиту поставить человека.
То что сейчас уточнили данные 3.5 млн.это нормально.Дальше их ждёт повестка на ВЛК.! Я не знаю 3.5млн. это здоровые, слепые или глухие.!!
Неужели непонятно очевидные вещи которую будут происходить дальше??
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 10:02

тримаємо хвіст по вітру )

Замах на Трампа – жахливий злочин, який показує, наскільки серйозні виклики стоять зараз перед демократією, – Зеленський.

«Насильство не має перемагати. Бажаю якнайшвидшого відновлення Трампу та сил усім, хто постраждав».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 10:17

  maza5 написав:
  BeneFuckTor написав:
  maza5 написав:осле 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки


як надоїли оці спеціалісти права і законів.
Для тебе: 2є людей, останній раз були в україні в 20 му році, кафедра закінчена в 16 році. прифронтове місто де мали б спалити всі справи, але одному повістка приходила а іншому ні. Зрозумів? оновляв ти дані чи ні тебе знайдуть. Відправлять повістку на дерево за сусідом і все, ти в розшуку.

...
Нахрен мне гоняться за теми серыми телами.. это малая доля.
Мне тело нужно сегодня, что бы завтра на защиту поставить человека.
То что сейчас уточнили данные 3.5 млн.это нормально.Дальше их ждёт повестка на ВЛК.! Я не знаю 3.5млн. это здоровые, слепые или глухие.!!
Неужели непонятно очевидные вещи которую будут происходить дальше??

пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 10:27

  Hotab написав:Щодо того гучного дорогого весілля:

https://focus.ua/uk/lifestyle/657534-ya ... swlnnxb7hn

Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.

в нашій країні чесно не означає, що сплачені податки. це реалії, що несплата податків - це не злочин поки що в свідомості більшості громадян. й головне - гроші не її, ну не можливо в 30 років заробити на весілля один мільйон євро ;) а от хто наречений - тиша, ніхто нічого не знає... :D

а взагалі тема провокативна, які краще не обговорювати. попереднє весілля взагалі всі захейтили, тут вже потроху є різні думки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 10:37

  Xenon написав:...
Замах на Трампа – жахливий злочин, який показує, наскільки серйозні виклики стоять зараз перед демократією, – Зеленський.

«Насильство не має перемагати. Бажаю якнайшвидшого відновлення Трампу та сил усім, хто постраждав».

мені Трамп давно вже нагадував одного з персонажів "Мертвої зони" Кінга, а це взагалі якесь дежавю...

подивимось, чим це закінчиться в реальному житті...
Shaman
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  #<1 ... 9040904190429043
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