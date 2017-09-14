maza5 написав:осле 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки
як надоїли оці спеціалісти права і законів. Для тебе: 2є людей, останній раз були в україні в 20 му році, кафедра закінчена в 16 році. прифронтове місто де мали б спалити всі справи, але одному повістка приходила а іншому ні. Зрозумів? оновляв ти дані чи ні тебе знайдуть. Відправлять повістку на дерево за сусідом і все, ти в розшуку.
maza5 написав:осле 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки
як надоїли оці спеціалісти права і законів. Для тебе: 2є людей, останній раз були в україні в 20 му році, кафедра закінчена в 16 році. прифронтове місто де мали б спалити всі справи, але одному повістка приходила а іншому ні. Зрозумів? оновляв ти дані чи ні тебе знайдуть. Відправлять повістку на дерево за сусідом і все, ти в розшуку.
Внимательно прочитайте
Напомню, есть три вида повесток: -уточнение данных -влк -"боевая" После 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки на ВЛК.Ибо данные не совсем то полные..но ты уже на учёте и с такой целевой аудиторией проще работать! .
В странне война, фронт на некоторых участках сыпится и сейчас нужно набрать 400 тыс. Нахрен мне гоняться за теми серыми телами.. это малая доля. Мне тело нужно сегодня, что бы завтра на защиту поставить человека. То что сейчас уточнили данные 3.5 млн.это нормально.Дальше их ждёт повестка на ВЛК.! Я не знаю 3.5млн. это здоровые, слепые или глухие.!! Неужели непонятно очевидные вещи которую будут происходить дальше??
maza5 написав:осле 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки
як надоїли оці спеціалісти права і законів. Для тебе: 2є людей, останній раз були в україні в 20 му році, кафедра закінчена в 16 році. прифронтове місто де мали б спалити всі справи, але одному повістка приходила а іншому ні. Зрозумів? оновляв ти дані чи ні тебе знайдуть. Відправлять повістку на дерево за сусідом і все, ти в розшуку.
... Нахрен мне гоняться за теми серыми телами.. это малая доля. Мне тело нужно сегодня, что бы завтра на защиту поставить человека. То что сейчас уточнили данные 3.5 млн.это нормально.Дальше их ждёт повестка на ВЛК.! Я не знаю 3.5млн. это здоровые, слепые или глухие.!! Неужели непонятно очевидные вещи которую будут происходить дальше??
пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес?
Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.
в нашій країні чесно не означає, що сплачені податки. це реалії, що несплата податків - це не злочин поки що в свідомості більшості громадян. й головне - гроші не її, ну не можливо в 30 років заробити на весілля один мільйон євро а от хто наречений - тиша, ніхто нічого не знає...
а взагалі тема провокативна, які краще не обговорювати. попереднє весілля взагалі всі захейтили, тут вже потроху є різні думки.