Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.
в нашій країні чесно не означає, що сплачені податки. це реалії, що несплата податків - це не злочин поки що в свідомості більшості громадян. й головне - гроші не її, ну не можливо в 30 років заробити на весілля один мільйон євро а от хто наречений - тиша, ніхто нічого не знає...
а взагалі тема провокативна, які краще не обговорювати. попереднє весілля взагалі всі захейтили, тут вже потроху є різні думки.
maza5 написав:... Нахрен мне гоняться за теми серыми телами.. это малая доля. Мне тело нужно сегодня, что бы завтра на защиту поставить человека. То что сейчас уточнили данные 3.5 млн.это нормально.Дальше их ждёт повестка на ВЛК.! Я не знаю 3.5млн. это здоровые, слепые или глухие.!! Неужели непонятно очевидные вещи которую будут происходить дальше??
пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес?
Вы очень усложняете задачу. Проще работать с теми кто доступный. Люди в розыске годами пребывают и их не могут найти. Вы представляете сколько нужно задействовать человеко-часов что бы обработать инфу по уточнения данных по серым, копаться в разных реестрах и т.д? Нет времени сейчас на это. Сейчас в первую очередь нужно дальше работать с тем что есть, 3.5 млн данных но не знаем состояние по здоровью. Стране нужны защитники в первую очередь а не данные в БД. То что будут повестки в деревню на дерево и "штраф на мёртвого человека" это да, но снова же, таких в процентному соотношение не много. 100 тыс сейчас числится в СЗЧ и как то не видно с этого трагедии.
Напомню, есть три вида повесток: -уточнение данных -влк -"боевая" После 18 числа кто прошёл уточнение данных, будут получать повестки на ВЛК.Ибо данные не совсем то полные..но ты уже на учёте и с такой целевой аудиторией проще работать! .
В странне война, фронт на некоторых участках сыпится и сейчас нужно набрать 400 тыс. Нахрен мне гоняться за теми серыми телами.. это малая доля. Мне тело нужно сегодня, что бы завтра на защиту поставить человека. То что сейчас уточнили данные 3.5 млн.это нормально.Дальше их ждёт повестка на ВЛК.! Я не знаю 3.5млн. это здоровые, слепые или глухие.!! Неужели непонятно очевидные вещи которую будут происходить дальше??
Тут потрібно витягти за вухо принишклого Летусрока, бо він каже що щоденно по 1000 мобілізованих - то все через бусик. Так тоді навіщо оті 3.5 млн??
А правда посередині:: і далі будуть просівати на вулиці (хочаб щоб знайти отих 100к СЗЧ) , і по реєстру наповненому попрацюють.
maza5 написав:пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес?
Вы очень усложняете задачу. Проще работать с теми кто доступный. Люди в розыске годами пребывают и их не могут найти. Вы представляете сколько нужно задействовать человеко-часов что бы обработать инфу по уточнения данных по серым, копаться в разных реестрах и т.д? ...
вы второй раз прячетесь за новоязом: чем "работа" по живущему на съёмной хате "обновлянту" отличается от нее же, но по "партизану"?
Banderlog написав:щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема, або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани. Польот нормальний- падаю.
У добре майбутнє взагалі вже віри не залишилось? Безвихідь треба гнати від себе, це почуття відкриває зяючу прірву, від такого «дна» відштовхнутися неможливо, немає жодної психічної опори.
При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні. Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
аргументовано не можна поправити, бо можливий як поганий варіант, так й оптимістичний. що в Німеччині зробили за 10 років після війни? чи в Південній Кореї?
а зараз по-перше все набагато швидше, а по-друге нам будуть допомагати - тому при розумній владі за 10 років можна досягти багато чого. питання, як забезпечити те, щоб влада діяла розумно?..
І мене не притісняв ніхто. Просто ігнорили повідомлення на українській в профільних темах а на такі ж повідомлення але уже кацапською було повно відповідей.
а хто що скаже з інших олдфагів?
якось не дуже віриться, двомовність ніхто не відміняв... хоча до війни теж використовував російську...
З 2012 р. зареєструвався і дописував українською, хіба цитати були іншими мовами. Б-ть повідомлень тоді були не солов'їною, але не підлаштовувався. Але і тоді на форумі і в реалі часто було так, що навіть будучи переважно в більшості україномовні з різних причин переходили на чужу мову, щоб сподобатись чи догодити. І виникала парадоксальна ситуація, коли в результаті при компанії з переважно україномовних бесіда велась переважно не нею.
За публічними оцінками директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, в 2033 році в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більше 35 мільйонів громадян. І цей прогноз вважається оптимістичним. "Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку - повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн - скорочення населення України все одно буде", — спрогнозувала вона.
Елла Лібанова пояснює, що для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів.
Интересно, что будут рассказывать лет через 15 турбопатриоты об украинской нации и сколько будет в українській мові заимствований из какого-нибудь суахили или вообще получит распространение какой-нибудь пиджин.
zxzx777 написав:Якщо вже війна не змогла розвалити цю бандитську олігархічно-корупційну систему, то про яке майбутне можна взагалі говорити. На горизонті маячать міні версії берія/сталін. Після совка було що 20 років красти, то ще якось трималася система. Зараз вже добралися до земельки. Дивився судове засідання, де виплили дані, що цей Апеляційний суд створений/зареєстрований якоюсь приватною особою в торговому (вроді) американському реєстрі. Коли судді аргументовано натякнули, що пахне поваленням Конституційного ладу, то швидко прийняв рішення проти ТЦК. Отака фігня, малята. Все вже прихватизовано і приносить прибутки.
А поточнее о сути проблемы можно? О том что все эти решительно-правовые и радикально-законоисполнительные организации с правом насилия над пересичным - ООО зарегистрированные в оффшорах под протекторатом бывшей британской империи уже где то слышал, причём настолько давно, что похоже тогда Батон толтко начинал раскачивать лодку и качановку.
давайте оцю всю дурню десь в розділі конспірологія. притомні юристи таку маячню навіть не стануть обговорювати. а якщо якийсь суддя щось й написав, наче було якесь рішення, то просто забезпечив себе та родину на певний час грошима