В Україні міг би вже на розслабоні чекати формальних результатів волевиявлення і вступлення на посаду. Потрібно швиденько налагоджувати з ним на найвищому рівні контакти, бо варіанти нечисельні попереду.
ЛАД написав:
flyman написав:------------------------ Бетон ⚡️Зі 100 примусово мобілізованих людей — воюють, умовно, лише 10, — військовий Прошинський із позивним «Дід» За його словами, з 10 таких зроблять воїном одного, а 9 напишуть відмову або підуть шукати якісь причини, щоб піти, по лікарнях. ------------------------ це з тіє ж історії, що успішними підприємцями можуть бути лише 1%, а тут 1% успішних воєнів, ще й з-під палки, і це вже успіх
С арифметикой проблемы? 10 из 100 или 1 из 10 это всё же 10%.
Ну тут як розуміти - 1 з 10 воює, а 1 з 10 воюючих воїн, тобто 1%. Хоча які критерії хто воїн, якщо високі, такі як пише дехто, що кожен день пачками катрупить ворогів, то і 1% тільки в приписках і фантазіях.
Если так понимать, то верно. Но тогда (по таким критериям) мы вообще не наберём достаточную армию. Уж не говоря "про високі критерії".
За публічними оцінками директорки Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, в 2033 році в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більше 35 мільйонів громадян. І цей прогноз вважається оптимістичним. "Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом у 2033 році нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку - повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн - скорочення населення України все одно буде", — спрогнозувала вона.
Елла Лібанова пояснює, що для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів.
Интересно, что будут рассказывать лет через 15 турбопатриоты об украинской нации и сколько будет в українській мові заимствований из какого-нибудь суахили или вообще получит распространение какой-нибудь пиджин.
щось будуть розповідати, нікуди нація не зникне. й навали екзотичних емігрантів не буде, хіба що з Раші.
але ти ж не відносишся до української нації - якщо вже підіймаєш таки теми. а так всі мають бути громадянами, й поважати закони країни, де живуть. а не закони імперії, яка сконала вже 30 років потому...
Banderlog написав:При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні. Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.
В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам её жить.
Восприниматься оптимистичнее может. Но у кого как. Для выхода на довоенный уровень нам придется расти либо очень долго, либо очень быстро. В том, что получится "очень быстро" не уверен. А вот необратимые вещи всё же бывают. Например, падение численности населения в Украине практически необратимо (во всяком случае за время, сопоставимое с временем человеческой жизни). Боюсь, что превращение в аграрную страну и потеря науки тоже необратимы (опять же с учётом масштабов времени). Хотя расти после войны будем практически наверняка.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:При всій повазі, в України далі затяжне падіння років 10 до відновлення довоєнного рівня, і це оптимістичний прогноз, якщо ще півроку війни таким ж темпом то зміни будуть незворотні. Поправте мене якщо я не прав, тільки будьласка аргументовано.
Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.
В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам её жить.
Восприниматься оптимистичнее может. Но у кого как. Для выхода на довоенный уровень нам придется расти либо очень долго, либо очень быстро. В том, что получится "очень быстро" не уверен. А вот необратимые вещи всё же бывают. Например, падение численности населения в Украине практически необратимо (во всяком случае за время, сопоставимое с временем человеческой жизни). Боюсь, что превращение в аграрную страну и потеря науки тоже необратимы (опять же с учётом масштабов времени).
падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
розвиток в країну з розвиненої аграрною галуззю продовжується, й тут ще багато чого можна зробити. он Польща замість кораблів робить сантехніку - й населення з цього не переймається. це ще радянська фіча - дуже горді, що робимо найбільші ракети, а підтираємося газеткою. переважна більшість населення думає навпаки
фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.
Сибарит написав:Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.
В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам её жить.
Восприниматься оптимистичнее может. Но у кого как. Для выхода на довоенный уровень нам придется расти либо очень долго, либо очень быстро. В том, что получится "очень быстро" не уверен. А вот необратимые вещи всё же бывают. Например, падение численности населения в Украине практически необратимо (во всяком случае за время, сопоставимое с временем человеческой жизни). Боюсь, что превращение в аграрную страну и потеря науки тоже необратимы (опять же с учётом масштабов времени).
падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
розвиток в країну з розвиненої аграрною галуззю продовжується, й тут ще багато чого можна зробити. он Польща замість кораблів робить сантехніку - й населення з цього не переймається. це ще радянська фіча - дуже горді, що робимо найбільші ракети, а підтираємося газеткою. переважна більшість населення думає навпаки
фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.
Тем что некому защищать страну, поэтому повышают возраст до 60-70 И нет добавочной стоимости за которую можно механизировать\роботизировать армию
Ukrainian написав:------------------------ Banderlog Шось мене ніхто не притісняв ------------------------ І мене не притісняв ніхто. Просто ігнорили повідомлення на українській в профільних темах а на такі ж повідомлення але уже кацапською було повно відповідей.
а хто що скаже з інших олдфагів?
якось не дуже віриться, двомовність ніхто не відміняв... хоча до війни теж використовував російську...
З 2012 р. зареєструвався і дописував українською, хіба цитати були іншими мовами. Б-ть повідомлень тоді були не солов'їною, але не підлаштовувався. Але і тоді на форумі і в реалі часто було так, що навіть будучи переважно в більшості україномовні з різних причин переходили на чужу мову, щоб сподобатись чи догодити. І виникала парадоксальна ситуація, коли в результаті при компанії з переважно україномовних бесіда велась переважно не нею.
Это правда. Но игнорирования україномовних постов не помню. Если пост толковый, то отзывались на него независимо от языка, на кот. он написан.
Banderlog написав:зїздив в отпуск на 2 тижні. Крюком через київ. 2 доби відсипався а потім пішов в рознос) безсоння, якісь фантомні болі в хребті і билих ранах, психічна соматіка... пару раз раді веселості дав людям в морду з хуліганських мотивів, но без фанатізму...) Все не так дома. В чернівцях попустіло, мужики ховаються даж з бронею. базар присів, контрабанди мало ,ні грецької коняки ні італійських ковбас не надибав, але й не особо шукав. Сад без мене заріс, купа всяких дрібниць поламалась, родина розсварилась, стягнути докупи не вдалось. патріарх з мене виходить так собі... Короч одні нерви. Потім полазив по києву, зводив дітей в зоопарк, дітям звірі не цікаві цікаві карусєльки. В києві мобілізація взагалі на мінімалках. Там війною й не пахне , будують висотки. Тут мене якось менше все бісить. Та й хворіти нема часу. Значить на найближчі 3 -4 місяці моє місце тут... щодо попереднього життя то схоже, що назад вже шляху нема, або виїду садівником в італію , або подамся дома в атамани. Польот нормальний- падаю.
Цікаво, як у військовий/фронтовиків думки переплітаються і в деяких моментах - просто перетинаються "один-в-один". От і в мене роздуми - "КУДИ я повернусь?" Коли їхав на фронт - в тилу було одне, а зараз - багато що змінилось/багато що по-іншому.
Але, все одно хочу звільнитись, бо багато є та то причин. Крім банальних/стандартних на кшталт: "тягне до сім'ї" і т.п., то є ще жирна причина - "армійський дибілізм/бардак"!🤦🏻
Shaman написав:падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
розвиток в країну з розвиненої аграрною галуззю продовжується, й тут ще багато чого можна зробити. он Польща замість кораблів робить сантехніку - й населення з цього не переймається. це ще радянська фіча - дуже горді, що робимо найбільші ракети, а підтираємося газеткою. переважна більшість населення думає навпаки
фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.
є така країна Південна Корея, яка чисто по демографічним тенденціям скоро вимре (або буде захоплена північним сусідом), і причини зовсім інші, в Україні потрібно зберігати сільське населення та архаїчний уклад села, тоді буде рости демографія