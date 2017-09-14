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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9042904390449045
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 11:38

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.

В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам её жить.

Восприниматься оптимистичнее может. Но у кого как.
Для выхода на довоенный уровень нам придется расти либо очень долго, либо очень быстро. В том, что получится "очень быстро" не уверен.
А вот необратимые вещи всё же бывают. Например, падение численности населения в Украине практически необратимо (во всяком случае за время, сопоставимое с временем человеческой жизни).
Боюсь, что превращение в аграрную страну и потеря науки тоже необратимы (опять же с учётом масштабов времени).

падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?


в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы:
- отмены пенсий
- сокращение раб-силы

вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в Україні потрібно зберігати сільське населення та архаїчний уклад села, тоді буде рости демографія


не поможет
железный конь с пестицидами делает не нужными крестьянских лошадок

Юж. корее помогут роботы.
У Украины нет денег на роботов, только на импотртные тратора в кредит

flyman, хороши невесты?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 11:47

fox767676


У Украины нет денег на роботов,


Ну и наш айтишник на минималках обещал сделать, но не сделал. Наверное хочет сам в окоп.

flyman, хороши невесты?


Дивлячись для чого. Щоб дивитись на щось в підвалі, нажаблюючи - не гірші і не кращі за тих, кого він під стелею у вікні як з амбразури споглядає на рівні спідниці.
А для життя - так там миски рису не вистачить. А більше для неї нема. Бо і для себе нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лип, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 11:50

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Восприниматься оптимистичнее может. Но у кого как.
Для выхода на довоенный уровень нам придется расти либо очень долго, либо очень быстро. В том, что получится "очень быстро" не уверен.
А вот необратимые вещи всё же бывают. Например, падение численности населения в Украине практически необратимо (во всяком случае за время, сопоставимое с временем человеческой жизни).
Боюсь, что превращение в аграрную страну и потеря науки тоже необратимы (опять же с учётом масштабов времени).

падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?

в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы:
- отмены пенсий
- сокращение раб-силы

от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?

а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано? ;)
вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔

ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитати
  Shaman написав:...
фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.

статистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 лип, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 11:54

  flyman написав:, в Україні потрібно зберігати сільське населення та архаїчний уклад села, тоді буде рости демографія
у нас уже есть летчик на сохранении, а целые села это назад в пещеры, начни с себя, купи ibm286 с дисководом и dial up интернетом. Города не от хорошей жизни. Невозможно в каждом селе построить больницу, школу, спортзал, бассейн, ТРЦ, парки, кафешки. Даже дорогу проложить далеко не всегда возможно. Логистика денег стоит, людей и товары чем то надо возить. Одно дело за 15 км другое за 150 .

Села в ближайшие 50 лет вымрут, если не все то большинство.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 12:02

  _hunter написав:
пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес
вы второй раз прячетесь за новоязом: чем "работа" по живущему на съёмной хате "обновлянту" отличается от нее же, но по "партизану"?

Статья 9 Оберига.
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Статья 15. Оберига.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 12:07

vitaliiangel

у нас уже есть летчик на сохранении,


Ты там обезьяновед вообще кукухой поехал(а) ??
В ирпенской изоляции у нас лишь один аутист, по легенде в прошлом бизнесмен, HR, и вообще много кто, лишь децким психологом не взяли.

Мухе как раз не нужны ни современные компьютеры (его устраивают с ушатанным экраном и батареей), ни ТРЦ , ни бассейны. Потому он под себя как раз дело говорит.
Ошибка в том, что он один такой уникальный.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 12:09

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?

в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы:
- отмены пенсий
- сокращение раб-силы

от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?

а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано? ;)
вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔

ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитати
  Shaman написав:...
фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.

статистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться...

так к работающим ПФ нужно перейти для начала. Вариант "ой, все - социалку с этого года платить перестаем, накапливайте сами" наридом почему-то плохо воспринимается.

все я прекрасно понял - это вы просто за словоблудием прячетесь... Много что с.к. что Иран нафундаменталили? - да банально северные соседи с ихним банальным свперджетом :D
При этом вы начисто забываете про такую "мелочь" как рынки сбыта. Китай, вон, "электрички" нафудаменталил - так ему быстренько пошлины в 40% нарисовали...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 12:12

  maza5 написав:
  _hunter написав:
пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес
вы второй раз прячетесь за новоязом: чем "работа" по живущему на съёмной хате "обновлянту" отличается от нее же, но по "партизану"?

Статья 9 Оберига.
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Статья 15. Оберига.

Этот случайный набор слов и цифр должен что-то объяснять? 🤔
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