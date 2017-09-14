Сибарит написав:Строго говоря, для выхода на довоенный уровень нам придется расти, а не падать. Учитывая, что мы всегда недовольны любым уровнем, нельзя исключить, что достаточно интенсивный рост с низкого уровня будет восприниматься оптимистичнее, чем стабильность на более высоком.
В нашей жизни нет ничего необратимого и при этом все необратимо. Мы уже никогда не станем прежними, но нам надо принять себя новыми. Жизнь уже другая, но нам её жить.
Восприниматься оптимистичнее может. Но у кого как. Для выхода на довоенный уровень нам придется расти либо очень долго, либо очень быстро. В том, что получится "очень быстро" не уверен. А вот необратимые вещи всё же бывают. Например, падение численности населения в Украине практически необратимо (во всяком случае за время, сопоставимое с временем человеческой жизни). Боюсь, что превращение в аграрную страну и потеря науки тоже необратимы (опять же с учётом масштабов времени).
падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы: - отмены пенсий - сокращение раб-силы
вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔
Ну и наш айтишник на минималках обещал сделать, но не сделал. Наверное хочет сам в окоп.
flyman, хороши невесты?
Дивлячись для чого. Щоб дивитись на щось в підвалі, нажаблюючи - не гірші і не кращі за тих, кого він під стелею у вікні як з амбразури споглядає на рівні спідниці. А для життя - так там миски рису не вистачить. А більше для неї нема. Бо і для себе нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лип, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Восприниматься оптимистичнее может. Но у кого как. Для выхода на довоенный уровень нам придется расти либо очень долго, либо очень быстро. В том, что получится "очень быстро" не уверен. А вот необратимые вещи всё же бывают. Например, падение численности населения в Украине практически необратимо (во всяком случае за время, сопоставимое с временем человеческой жизни). Боюсь, что превращение в аграрную страну и потеря науки тоже необратимы (опять же с учётом масштабов времени).
падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы: - отмены пенсий - сокращение раб-силы
от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?
а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано?
вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔
ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитати
Shaman написав:... фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.
статистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 14 лип, 2024 11:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:, в Україні потрібно зберігати сільське населення та архаїчний уклад села, тоді буде рости демографія
у нас уже есть летчик на сохранении, а целые села это назад в пещеры, начни с себя, купи ibm286 с дисководом и dial up интернетом. Города не от хорошей жизни. Невозможно в каждом селе построить больницу, школу, спортзал, бассейн, ТРЦ, парки, кафешки. Даже дорогу проложить далеко не всегда возможно. Логистика денег стоит, людей и товары чем то надо возить. Одно дело за 15 км другое за 150 .
Села в ближайшие 50 лет вымрут, если не все то большинство.
_hunter написав: пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес вы второй раз прячетесь за новоязом: чем "работа" по живущему на съёмной хате "обновлянту" отличается от нее же, но по "партизану"?
Ты там обезьяновед вообще кукухой поехал(а) ?? В ирпенской изоляции у нас лишь один аутист, по легенде в прошлом бизнесмен, HR, и вообще много кто, лишь децким психологом не взяли.
Мухе как раз не нужны ни современные компьютеры (его устраивают с ушатанным экраном и батареей), ни ТРЦ , ни бассейны. Потому он под себя как раз дело говорит. Ошибка в том, что он один такой уникальный.
Shaman написав:падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы: - отмены пенсий - сокращение раб-силы
от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?
а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано?
вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔
ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитати
Shaman написав:... фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.
статистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться...
так к работающим ПФ нужно перейти для начала. Вариант "ой, все - социалку с этого года платить перестаем, накапливайте сами" наридом почему-то плохо воспринимается.
все я прекрасно понял - это вы просто за словоблудием прячетесь... Какое бы суспильство не было - не запустит ПТУшник ракету. Да и само это абстрактное суспильство мало что решает- много что с.к. что Иран нафундаменталили? - да банально северные соседи с ихним мега суперджетом При этом вы начисто забываете про такую "мелочь" как рынки сбыта. Китай, вон, "электрички" нафудаменталил - так ему быстренько пошлины в 40% нарисовали...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 14 лип, 2024 12:22, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав: пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес вы второй раз прячетесь за новоязом: чем "работа" по живущему на съёмной хате "обновлянту" отличается от нее же, но по "партизану"?
Статья 9 Оберига. + Статья 15. Оберига.
Этот случайный набор слов и цифр должен что-то объяснять? 🤔
Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.
в нашій країні чесно не означає, що сплачені податки. це реалії, що несплата податків - це не злочин поки що в свідомості більшості громадян. й головне - гроші не її, ну не можливо в 30 років заробити на весілля один мільйон євро а от хто наречений - тиша, ніхто нічого не знає...
а взагалі тема провокативна, які краще не обговорювати. попереднє весілля взагалі всі захейтили, тут вже потроху є різні думки.
Та ладно честно и нельзя А как же гениальный наш Билл Гейтс и Маск в одном яйце - Сирожа Курченко? Он в тридцать не только Камаз зелени успел нахомячить, но сдёрнуть с ним на лучшую для гениальных талантов родину!