Додано: Нед 14 лип, 2024 12:09

Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав: падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?

падіння кількості населення несе свої проблеми, алеще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?

в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы:

- отмены пенсий

- сокращение раб-силы в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы:- отмены пенсий- сокращение раб-силы

от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?



а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано?

вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔

ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитати

Shaman написав: ...

фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей. ...- дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги(або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.

статистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться... от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано?ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитатистатистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться...

так к работающим ПФ нужно перейти для начала. Вариант "ой, все - социалку с этого года платить перестаем, накапливайте сами" наридом почему-то плохо воспринимается.все я прекрасно понял - это вы просто за словоблудием прячетесь... Какое бы суспильство не было - не запустит ПТУшник ракету. Да и само это абстрактное суспильство мало что решает- много что с.к. что Иран нафундаменталили? - да банально северные соседи с ихним мега суперджетомПри этом вы начисто забываете про такую "мелочь" как рынки сбыта. Китай, вон, "электрички" нафудаменталил - так ему быстренько пошлины в 40% нарисовали...