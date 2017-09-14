_hunter написав: пока, если честно, совершенно не понятно: чем повестка на "обновленный" левый адрес отличается от такой же повестки на такой же левый, но не обновлённый адрес вы второй раз прячетесь за новоязом: чем "работа" по живущему на съёмной хате "обновлянту" отличается от нее же, но по "партизану"?
Статья 9 Оберига. + Статья 15. Оберига.
Этот случайный набор слов и цифр должен что-то объяснять? 🤔
Тогда назову конкретно. Закон про Єдиний державний реестр призовників, військовозобовьязаних та резервістів. редакція від 28.06. 2024. Тяжко читати та розуміти українською?
Shaman написав:от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?
а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано?
вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔
ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитати
Shaman написав:... фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.
статистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться...
так к работающим ПФ нужно перейти для начала. Вариант "ой, все - социалку с этого года платить перестаем, накапливайте сами" наридом почему-то плохо воспринимается.
все я прекрасно понял - это вы просто за словоблудием прячетесь... Много что с.к. что Иран нафундаменталили? - да банально северные соседи с ихним банальным свперджетом При этом вы начисто забываете про такую "мелочь" как рынки сбыта. Китай, вон, "электрички" нафудаменталил - так ему быстренько пошлины в 40% нарисовали...
для початку, як мені подобаються люди які звинувачують мені в тому, що роблять самі. це про "словоблудие" ознака професійного демагога/пропагандона.
питання було, чи стосуються проблеми з пенсіями країн, де є пенсійні фонди. на нього ви не відповіли. підказка - так, теж стосується (хоча зв'язок більш складний).
солідарна система йшла в нікуди. війна пришвидшила цей процес. тому так допомога буде, але якщо дуже популістською - то будемо мати постійну інфляцію та знецінення. щоб не було популістською - її треба робити адресною, а не загальною. тоді реально бідним перепаде більше.
про складну науку. перша фраза - досягнення в багатих або в великих країнах - США, Китай, Індія, Японія та інші. бідні країни - звісно вони відправляти на Місяць нікого не будуть. а от робити ядерну зброю та ракети, щоб її доправити - будь ласка. Пакістан, КНДР, та й Іран теж на межі створення ядерної зброї. й ракети вони роблять навіть в умовах санкцій.
Shaman написав:падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
розвиток в країну з розвиненої аграрною галуззю продовжується, й тут ще багато чого можна зробити. он Польща замість кораблів робить сантехніку - й населення з цього не переймається. це ще радянська фіча - дуже горді, що робимо найбільші ракети, а підтираємося газеткою. переважна більшість населення думає навпаки
фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.
є така країна Південна Корея, яка чисто по демографічним тенденціям скоро вимре (або буде захоплена північним сусідом), і причини зовсім інші, в Україні потрібно зберігати сільське населення та архаїчний уклад села, тоді буде рости демографія
Сегодня уже не поможет. Не говоря о том, что это невозможно. Обратите внимание, рождаемость падает во всём мире, даже в Африке и Азии. И не помню с какого года прогнозируют начало падения населения мира.
А насчёт гордости... Да, большинство интересует кусок хлеба, желательно с маслом, на столе. Но шаман в силу молодости не помнит радость при запуске первого спутника. А уж что творилось после полёта Гагарина, когда все повысыпали на улицы... И сегодня прикладная наука тоже недёшева. И я как-то не заметил её развития в Украине за прошедшие 30 лет. И чтобы в стране была развита прикладная наука, должна быть (необходима!) и фундаментальная. Пусть даже как участие в каких-то совместных исследованиях. ЦЕРН тоже "межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий". Отдельные страны ЕС такое не потянули бы. І це не "розваги".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 лип, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:Села в ближайшие 50 лет вымрут, если не все то большинство
Ти, напевно, маєш на увазі села в центральній і західній Україні? Бо ті села, що я тут бачу - то постійно кажу: " ну хто сюди повернеться? Ну хто це все буде відновлювати? Ну кому це нах треба?" А раз "нах кому це треба?"(ці руїни/занедбаність і т.п.) - то знову те саме питання: "а нах ми це все тримаємо від ворога своїми життями?"
Хіба просто - це така "широка лінія розмежування ", типу "майданчик для війни"
Ну от реально - який х це все буде відновлювати і головне - "для кого і для чого"???
Тут от енергетику треба відновлювати, щоб міста не загнулись... - то які нах села?
Хіба наш літун занзібарійців і інших чінгачкуків завезе в наші села для "відновлення"!
maza5 написав: Статья 9 Оберига. + Статья 15. Оберига.
Этот случайный набор слов и цифр должен что-то объяснять? 🤔
Тогда назову конкретно. Закон про Єдиний державний реестр призовників, військовозобовьязаних та резервістів. редакція від 28.06. 2024. Тяжко читати та розуміти українською?
Тогда повторю свой вопрос: "этот случайный набор слов и цифр должен что-то обозначать"? - данные в Оберег вносит непойми кто и как: закона про "электронный щодэнник" так и не приняли. - ну да: несёт. Но сначала нужно как-то доказать - _в суде_, что данные неверны...
Пии этом на вопрос "чем работы отличаются?" вы снова не ответили - снова льете пустую воду закона...
vitaliiangel написав:Села в ближайшие 50 лет вымрут, если не все то большинство
Ти, напевно, маєш на увазі села в центральній і західній Україні?
Тут уже не раз згадувалось найбільше село Європи Космач. У 2019 р. це село досить переконливо проголосувало за Зе і Ко, очікуючи капітального впорядкування, ремонту доріг, створення робочих місць ну взгалі за все добре проти всього поганого, що їм щедро обіцяли. Потім виявилось, що на дороги треба понад 100 млн з усім іншим також не склалось. А вже тепер село "прославилось" нападом на жінок з дітьми, яких запідозрили, що вони таємні агенти ТЦК. А позавчора різко розлився потічок зніс дерев'яний місток і жінку з дітьми, дівчинка 9 років загинула. https://suspilne.media/ivano-frankivsk/ ... -divcinka/ Ну але зробити життя в селі відповідне сучасним уявленням потрібні млрд які ніколи не окупляться і яких нема. Тому віддалені села будуть вимирати, а війна ці процеси тільки прискорила.
andrijk777 написав:Додам тільки причину цього. А причина банальна - Зеленський не договірний. Він не пропонує(не погоджується) на любі інші варіанти окрім "кордони 91". З недоговірною людиною не домовляються, її ставлять перед фактом.
а може це все таки хуйло недоговірний? тому що болт покладе на будь-яку домовленість, як тільки це стане вигідно, що ми бачили вже десятки разів.
Я доречі теж на стороні тих, хто каже, що якщо гроші зароблені чесно, податки сплачені, то їх особиста справа як їх витрачати . Допомагають ЗСУ (а допомагають! ) прекрасно . Не допомагають, а хоча б платять великі податки - теж непогано.
Бетон написав:Потужні новини. Треба потужне обговорення.
⚡️Зеленський провів важливу зустріч з актором Метью Макконахі та його дружиною, — ОП
ви що не розумієте, що люди такого масштабу як макконахі, джолі, снайдер, рей донован (забув справжє імя) і тд - мають значний вплив на медіа та на виборців? не найгірше витрачена година часу, якщо після розмови цей актор стане наприклад амбасадором u24 та збиратиме на дрони, як люк скайвокер