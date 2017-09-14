Додано: Нед 14 лип, 2024 12:24

_hunter написав: Shaman написав: от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?



а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано?

вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔

ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитати

Shaman написав: ...

фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей. ...- дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги(або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.

статистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться... от проблеми з пенсіями - це реальний ризик. а в країнах, де працюють пенсійні фонди, ця проблем актуальна чи ні?а скорочення робочої сили - в чому проблема? навіть й в нас йде автоматизація. навіть в сг галузі не потрібно так багато людей. так тоді чим це погано?ви реально не зрозуміли те, що я написав, чи свідомо перекручуєте? бо чомусь викинули частину цитатистатистично звісно серед 1 млрд знайти простіше, тому ми й не можемо конкурувати з Китаєм. але ще дуже велику вагу має суспільство - щось в Африці з їх млрд все одно Ейнштейни не знаходяться...

так к работающим ПФ нужно перейти для начала. Вариант "ой, все - социалку с этого года платить перестаем, накапливайте сами" наридом почему-то плохо воспринимается.



все я прекрасно понял - это вы просто за словоблудием прячетесь... Много что с.к. что Иран нафундаменталили? - да банально северные соседи с ихним банальным свперджетом

При этом вы начисто забываете про такую "мелочь" как рынки сбыта. Китай, вон, "электрички" нафудаменталил - так ему быстренько пошлины в 40% нарисовали... так к работающим ПФ нужно перейти для начала. Вариант "ой, все - социалку с этого года платить перестаем, накапливайте сами" наридом почему-то плохо воспринимается.все я прекрасно понял - это вы просто за словоблудием прячетесь... Много что с.к. что Иран нафундаменталили? - да банально северные соседи с ихним банальным свперджетомПри этом вы начисто забываете про такую "мелочь" как рынки сбыта. Китай, вон, "электрички" нафудаменталил - так ему быстренько пошлины в 40% нарисовали...

для початку, як мені подобаються люди які звинувачують мені в тому, що роблять самі. це про "словоблудие"ознака професійного демагога/пропагандона.питання було, чи стосуються проблеми з пенсіями країн, де є пенсійні фонди. на нього ви не відповіли. підказка - так, теж стосується (хоча зв'язок більш складний).солідарна система йшла в нікуди. війна пришвидшила цей процес. тому так допомога буде, але якщо дуже популістською - то будемо мати постійну інфляцію та знецінення. щоб не було популістською - її треба робити адресною, а не загальною. тоді реально бідним перепаде більше.про складну науку. перша фраза - досягнення в багатих або в великих країнах - США, Китай, Індія, Японія та інші. бідні країни - звісно вони відправляти на Місяць нікого не будуть. а от робити ядерну зброю та ракети, щоб її доправити - будь ласка. Пакістан, КНДР, та й Іран теж на межі створення ядерної зброї. й ракети вони роблять навіть в умовах санкцій.