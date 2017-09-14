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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 лип, 2024 12:49
vitaliiangel написав: flyman написав:
, в Україні потрібно зберігати сільське населення та архаїчний уклад села, тоді буде рости демографія
у нас уже есть летчик на сохранении, а целые села это назад в пещеры, начни с себя, купи ibm286 с дисководом и dial up интернетом. Города не от хорошей жизни. Невозможно в каждом селе построить больницу, школу, спортзал, бассейн, ТРЦ, парки, кафешки. Даже дорогу проложить далеко не всегда возможно. Логистика денег стоит, людей и товары чем то надо возить. Одно дело за 15 км другое за 150 .
Села в ближайшие 50 лет вымрут, если не все то большинство.
почекай, ми тут про рятування демографії (через демографічний обов"язок, чи в який інший спосіб), чи про життя з комфортом, якщо друге, то діти зайві
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Додано: Нед 14 лип, 2024 12:51
trololo написав: andrijk777 написав:
Додам тільки причину цього. А причина банальна - Зеленський не договірний. Він не пропонує(не погоджується) на любі інші варіанти окрім "кордони 91". З недоговірною людиною не домовляються, її ставлять перед фактом.
а може це все таки хуйло недоговірний? тому що болт покладе на будь-яку домовленість, як тільки це стане вигідно, що ми бачили вже десятки разів.
так это всегда (и все) так: если договор не соблюдать проще/выгоднее/безопаснее, чем его соблюдать - никто соблюдать не будет. Для того и нужны гаранты.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 12:53
fox767676 написав: Shaman написав:
...........
падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто
ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
розвиток в країну з розвиненої аграрною галуззю продовжується, й тут ще багато чого можна зробити. он Польща замість кораблів робить сантехніку - й населення з цього не переймається. це ще радянська фіча - дуже горді, що робимо найбільші ракети, а підтираємося газеткою. переважна більшість населення думає навпаки
фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.
Тем что некому защищать страну, поэтому повышают возраст до 60-70
И нет добавочной стоимости за которую можно механизировать\роботизировать армию
"Не обычному" экономисту это не понять.
От численности населения зависит размер армии, возможность её вооружить современным оружием, возможности развития науки, объём внутреннего рынка и, соответственно, привлекательность для инвестиций, возможности развития инфраструктуры.
От всего этого зависит роль и вес государства на мировой арене. После развала Союза многие государства ориентировались на Украину и стремились к союзу
с нами. К сожалению, это всё в прошлом.
Китай стал Китаем благодаря тому, что его население 1млрд.+. Было бы 100 млн. с ним разговаривали бы иначе.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 12:56
ЛАД написав:
...
А насчёт гордости...
Да, большинство интересует кусок хлеба, желательно с маслом, на столе. Но шаман в силу молодости не помнит радость
при запуске первого спутника. А уж что творилось после полёта Гагарина, когда все повысыпали на улицы...
И сегодня прикладная наука тоже недёшева. И я как-то не заметил её развития в Украине за прошедшие 30 лет. И чтобы в стране была развита прикладная наука, должна быть (необходима!) и фундаментальная. Пусть даже как участие в каких-то совместных исследованиях. ЦЕРН тоже "межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий". Отдельные страны ЕС такое не потянули бы.І це не "розваги".
й не міг пам'ятати. краще пам'ятаю пусті полиці та банани з Москви
прикладна наука розвивається, коли є потреба приватного бізнесу фінансувати відповідні дослідження - саме так. а далі держава фінансує фундаментальні дослідження, кожна в межах своїх можливостей. ви багато знаєте про наукові дослідження навіть Іспанії, Польщі, Болгарії, Румунії? нагадаю, великофюзеляжні літаки виробляють поки що дві фірми в світі - Boeing (США) та Airbus (ЄС), все.
те що нам досталися скалки імперії - можливо можна було розпорядитися краще, можливо ні. бо наші ракетні та військові технології були цікаві в першу чергу авторитарним країнам. навіть авіаносії Китаю наскільки базуються на українських розробках?
але це наша стара суперечка - що краща жити бідно в імперії, чи непогано, але в невеличкій країні? для мене висновок очевидний. до того ж ви асоціюєте себе з титульною нацією імперії. а людям не титульної нації? нормально жити в срср було можна лише, коли мімікрував під титульну націю, інакше ні. я теж мімікрував свого часу, був період навіть, коли в Москві працював
але один з небагатьох, хто поїхав звідти...
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:01
ЛАД написав:
только что очередной прилёт.
Где-то на окраине.
ще не пізно почати донатити стерненку. його дрони зараз активно працюють над створенням санітарної зони в БНР
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:02
_hunter написав:
если договор не соблюдать проще/выгоднее/безопаснее, чем его соблюдать - никто соблюдать не будет
думаєте, всі у світі такі ж самі брехуни, як підари? не треба всіх рівняти під підарську гребінку, будь-ласка.
постійно бісить це урівнювання підарського до нормального. ну да, єсть двє стороны, с одной стороны х-101 с другой - охматдет, а правда где то посєрєдінє
Востаннє редагувалось trololo
в Нед 14 лип, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:04
Shaman написав: ЛАД написав:
...
А насчёт гордости...
Да, большинство интересует кусок хлеба, желательно с маслом, на столе. Но шаман в силу молодости не помнит радость
при запуске первого спутника. А уж что творилось после полёта Гагарина, когда все повысыпали на улицы...
И сегодня прикладная наука тоже недёшева. И я как-то не заметил её развития в Украине за прошедшие 30 лет. И чтобы в стране была развита прикладная наука, должна быть (необходима!) и фундаментальная. Пусть даже как участие в каких-то совместных исследованиях. ЦЕРН тоже "межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий". Отдельные страны ЕС такое не потянули бы.І це не "розваги".
й не міг пам'ятати. краще пам'ятаю пусті полиці та банани з Москви
прикладна наука розвивається, коли є потреба приватного бізнесу фінансувати відповідні дослідження - саме так. а далі держава фінансує фундаментальні дослідження, кожна в межах своїх можливостей. ...
и мы снова переходим к количеству насаления - от которого напрямую зависят что размеры бизнесов, что размеры собираемых налогов.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:05
vitaliiangel написав: Hotab написав:vitaliiangel
Щас хотаб напишет надо мобилизовать 3млн и получим 300 тыс шикарных вояк, это ж очевидно.
Зараз Віталік напише, що особисто він унікальний: і не для захисту , і не для економіки своєї воюючої держави. «Особлива місія».
Причем тут я? Есть рациональный путь найти из 3млн те 10% которых можно обучить и мотивировать и нерациональный - призвать первых 300 тыс, потратить ресурсы на обучение/обмундирование, получить 270 низкорезультативных вояк, потом призвать следующие 300 тыс и таким образом, призвав 3млн найти и дембельнуть 2,7 млн профнепригодных.
Это ж не военкома деньги, нафига ему заморачиваться? Принимай простые решения и победишь. Все что движется отдай честь, что не движется - покрась.
Если на последней работе я бы предложил вместо одного сотрудника нанимать 10 чтобы найти эффективного, меня бы с треском уволили. На то и есть специалисты, чтобы отсеивать случайных людей, кого попало , лишних/ненужных.
Ви не вловили логіку подій...
Ми всі тут “випадкові, зайві, непотрібні...” Вже 28міс+
А навіть як є “бойовий” чувак, що просунувся вгору, в інструктори -- то і він на нулі не проситься...
Треба ще 300 тис таких же “випадкові, зайві, непотрібні...”, аби нас виперти з війська, а вони тримали фронт.
І “еффективних” в цьому питанні в приципі бути не може. Не напилось перед виїздом -- це вже огого!
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:07
Shaman написав: ЛАД написав:
...
А насчёт гордости...
Да, большинство интересует кусок хлеба, желательно с маслом, на столе. Но шаман в силу молодости не помнит радость
при запуске первого спутника. А уж что творилось после полёта Гагарина, когда все повысыпали на улицы...
И сегодня прикладная наука тоже недёшева. И я как-то не заметил её развития в Украине за прошедшие 30 лет. И чтобы в стране была развита прикладная наука, должна быть (необходима!) и фундаментальная. Пусть даже как участие в каких-то совместных исследованиях. ЦЕРН тоже "межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий". Отдельные страны ЕС такое не потянули бы.І це не "розваги".
й не міг пам'ятати. краще пам'ятаю пусті полиці та банани з Москви
прикладна наука розвивається, коли є потреба приватного бізнесу фінансувати відповідні дослідження - саме так. а далі держава фінансує фундаментальні дослідження, кожна в межах своїх можливостей. ви багато знаєте про наукові дослідження навіть Іспанії, Польщі, Болгарії, Румунії? нагадаю, великофюзеляжні літаки виробляють поки що дві фірми в світі - Boeing (США) та Airbus (ЄС), все.
те що нам досталися скалки імперії - можливо можна було розпорядитися краще, можливо ні. бо наші ракетні та військові технології були цікаві в першу чергу авторитарним країнам. навіть авіаносії Китаю наскільки базуються на українських розробках?
але це наша стара суперечка - що краща жити бідно в імперії, чи непогано, але в невеличкій країні? для мене висновок очевидний. до того ж ви асоціюєте себе з титульною нацією імперії. а людям не титульної нації? нормально жити в срср було можна лише, коли мімікрував під титульну націю, інакше ні. я теж мімікрував свого часу, був період навіть, коли в Москві працював
але один з небагатьох, хто поїхав звідти...
краще поганий мир чим добра війна
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:08
trololo написав: _hunter написав:
если договор не соблюдать проще/выгоднее/безопаснее, чем его соблюдать - никто соблюдать не будет
думаєте, всі у світі такі ж самі брехуни, як підари? ...
Цитате про 300% - уже под 200 лет...
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