Додано: Нед 14 лип, 2024 12:56

ЛАД написав: ...

А насчёт гордости...

Да, большинство интересует кусок хлеба, желательно с маслом, на столе. Но шаман в силу молодости не помнит радость при запуске первого спутника. А уж что творилось после полёта Гагарина, когда все повысыпали на улицы...

И сегодня прикладная наука тоже недёшева. И я как-то не заметил её развития в Украине за прошедшие 30 лет. И чтобы в стране была развита прикладная наука, должна быть (необходима!) и фундаментальная. Пусть даже как участие в каких-то совместных исследованиях. ЦЕРН тоже "межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий". Отдельные страны ЕС такое не потянули бы.

І це не "розваги". ...А насчёт гордости...Да, большинство интересует кусок хлеба, желательно с маслом, на столе. Но шаман в силу молодостипри запуске первого спутника. А уж что творилось после полёта Гагарина, когда все повысыпали на улицы...И сегодня прикладная наука тоже недёшева. И я как-то не заметил её развития в Украине за прошедшие 30 лет. И чтобы в стране была развита прикладная наука, должна быть (необходима!) и фундаментальная. Пусть даже как участие в каких-то совместных исследованиях. ЦЕРН тоже "межгосударственная научная организация Европейского союза, крупнейшая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий". Отдельные страны ЕС такое не потянули бы.

й не міг пам'ятати. краще пам'ятаю пусті полиці та банани з Москвиприкладна наука розвивається, коли є потреба приватного бізнесу фінансувати відповідні дослідження - саме так. а далі держава фінансує фундаментальні дослідження, кожна в межах своїх можливостей. ви багато знаєте про наукові дослідження навіть Іспанії, Польщі, Болгарії, Румунії? нагадаю, великофюзеляжні літаки виробляють поки що дві фірми в світі - Boeing (США) та Airbus (ЄС), все.те що нам досталися скалки імперії - можливо можна було розпорядитися краще, можливо ні. бо наші ракетні та військові технології були цікаві в першу чергу авторитарним країнам. навіть авіаносії Китаю наскільки базуються на українських розробках?але це наша стара суперечка - що краща жити бідно в імперії, чи непогано, але в невеличкій країні? для мене висновок очевидний. до того ж ви асоціюєте себе з титульною нацією імперії. а людям не титульної нації? нормально жити в срср було можна лише, коли мімікрував під титульну націю, інакше ні. я теж мімікрував свого часу, був період навіть, коли в Москві працювавале один з небагатьох, хто поїхав звідти...