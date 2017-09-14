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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9046904790489049>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:13

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:...........
падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?

розвиток в країну з розвиненої аграрною галуззю продовжується, й тут ще багато чого можна зробити. он Польща замість кораблів робить сантехніку - й населення з цього не переймається. це ще радянська фіча - дуже горді, що робимо найбільші ракети, а підтираємося газеткою. переважна більшість населення думає навпаки

фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.

Тем что некому защищать страну, поэтому повышают возраст до 60-70
И нет добавочной стоимости за которую можно механизировать\роботизировать армию

"Не обычному" экономисту это не понять.
От численности населения зависит размер армии, возможность её вооружить современным оружием, возможности развития науки, объём внутреннего рынка и, соответственно, привлекательность для инвестиций, возможности развития инфраструктуры.
От всего этого зависит роль и вес государства на мировой арене. После развала Союза многие государства ориентировались на Украину и стремились к союзу с нами. К сожалению, это всё в прошлом.
Китай стал Китаем благодаря тому, что его население 1млрд.+. Было бы 100 млн. с ним разговаривали бы иначе.

без особистих накидів аргументів немає ? :D

коли ми кажемо про рівень населення - для України це 30-35-40-45 млн. в нас ніколи не буде ні 100 млн, ні 200 млн. тому ми середня країна. й маємо розвиватися як середня країна - Іспанія, Польща, Румунія, Південна Корея. в країни різного розміру різні можливості для розвитку. й треба використовувати власні можливості для розвитку, а не тужити за срср з населенням в кілька сотень млн. об'єднатися з Рашею, щоб стати ще однією Бразилією - таке собі.

тому всі ці аргументи ні про що. не треба казати про можливості великих країн, бо ми не такі - ми не Китай, не Індія, не Раша, не Бразилія. навіть не Туреччина чи Іран. але розмір країни не впливає на добробут громадян - впливає, як влаштоване суспільство в цій країні. подивиться Бангладеш - щось кількість населення не робить розвиненою країною. а Естонія - взагалі маленька країна, але рівень життя вище ніж в Україні чи навіть в Раші (крім Москви та Пітера). хоча теж багато проблем через зменшення населення.

самі пишете - в світі тренд на зменшення населення. чому ми на пиці цього тренду - вже казав свою думку - через великі права та освіту для жінок (це срср зробив, це так). там, де досі зростає населення з правами жінок зазвичай біда-біда. в Афганістані зараз теж буде сплеск населення - як й в Газі раніше.

а про місце в світі - це тема окремою розмови, й так багато написав (бачите, скільки часу вам приділяю? 8) ). й якраз Китай та Раша наразі намагаються зруйнувати існуючий порядок та повернути часи, коли чим більший, тим й правіший.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:17

  _hunter написав:и мы снова переходим к количеству насаления - от которого напрямую зависят что размеры бизнесов, что размеры собираемых налогов.

загальна сума, а не розмір на одного громадянина. переважній більшості цікаво на одну людину, а не великий загальній розмір, коли пересічний громадянин живе в бідності...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:20

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав: если договор не соблюдать проще/выгоднее/безопаснее, чем его соблюдать - никто соблюдать не будет

думаєте, всі у світі такі ж самі брехуни, як підари? ...

Цитате про 300% - уже под 200 лет...

а хто каже, що ця цитата правдива? :D

якщо почитати історію боротьби одного громадянина, він там теж обгрунтовує, чому певна категорія інших громадян заважає розвиватися його країні. але це ж не значить, що це правда :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:21

  Shaman написав:
  _hunter написав:и мы снова переходим к количеству насаления - от которого напрямую зависят что размеры бизнесов, что размеры собираемых налогов.

загальна сума, а не розмір на одного громадянина. переважній більшості цікаво на одну людину, а не великий загальній розмір, коли пересічний громадянин живе в бідності...

так откуда возьмется "загальна сума" если "пересічний громадянин живе в бідності"?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:23

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:думаєте, всі у світі такі ж самі брехуни, як підари? ...

Цитате про 300% - уже под 200 лет...

а хто каже, що ця цитата правдива? ...

Даже не знаю что ответить... - история развития всего человечества?...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:коли ми кажемо про рівень населення - для України це 30-35-40-45 млн. в нас ніколи не буде ні 100 млн, ні 200 млн. тому ми середня країна. й маємо розвиватися як середня країна - Іспанія, Польща, Румунія, Південна Корея


Всі ці країни , так чи інакше, інтегровані у склад військово-політичних та економічних союзів, тобто є чаастиною міждержавних утворень-конфедерацій, які можуть "підстрахувати" на випадок військової чи економічної кризи.
Південна Корея менш інтегрована, але густота населення в 10 разів вища за українську.
Країни, що досягли якихось висот в технологічному розвитку, зайняли своє місце в світі, можуть собі дозволити легку депопуляцію, а ось такі як Україна - ні
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 14 лип, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:25

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:и мы снова переходим к количеству насаления - от которого напрямую зависят что размеры бизнесов, что размеры собираемых налогов.

загальна сума, а не розмір на одного громадянина. переважній більшості цікаво на одну людину, а не великий загальній розмір, коли пересічний громадянин живе в бідності...

так откуда возьмется "загальна сума" если "пересічний громадянин живе в бідності"?

від того, що треба будувати суспільство, за якого збільшується суспільний добробут. й загальна кількість населення на це впливає дуже опосередковано. приклад Естонії вже навів. ще є Чехія.

особливо в часи, коли вже йдуть розмови про загальну допомогу, бо немає стільки роботи
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:26

  Ой+ написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Села в ближайшие 50 лет вымрут, если не все то большинство
Ти, напевно, маєш на увазі села в центральній і західній Україні?

Тут уже не раз згадувалось найбільше село Європи Космач. У 2019 р. це село досить переконливо проголосувало за Зе і Ко, очікуючи капітального впорядкування, ремонту доріг, створення робочих місць ну взгалі за все добре проти всього поганого, що їм щедро обіцяли. Потім виявилось, що на дороги треба понад 100 млн з усім іншим також не склалось. А вже тепер село "прославилось" нападом на жінок з дітьми, яких запідозрили, що вони таємні агенти ТЦК. А позавчора різко розлився потічок зніс дерев'яний місток і жінку з дітьми, дівчинка 9 років загинула. https://suspilne.media/ivano-frankivsk/ ... -divcinka/
Ну але зробити життя в селі відповідне сучасним уявленням потрібні млрд які ніколи не окупляться і яких нема. Тому віддалені села будуть вимирати, а війна ці процеси тільки прискорила.

То, о чём я писал выше.
При малой численности и, соответственно, низкой плотности населения не будет средств на развитие инфраструктуры - строительство дорог, мостов, дворцов культуры, стадионов, бассейнов, детские кружки и т.д. Следовательно, удалённые сёла будут вымирать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:30

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:trololo
думаєте, всі у світі такі ж самі брехуни, як підари? ...

Цитате про 300% - уже под 200 лет...

а хто каже, що ця цитата правдива? ...

Даже не знаю что ответить... - история развития всего человечества?...

історія розвитку непорядної частини? :lol: бо в історії багато інших прикладів. й людство розвивається. в частині гуманізму - особливо після 2СВ. навіть більше, ніж треба інколи.

хтось живе в оточенні, де всі брешуть, всі крадуть. в мене зовсім інше оточення. тому оці все "всі брешуть, всі крадуть" - так кажуть якраз брехуни та крадії ;)
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 13:31

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:загальна сума, а не розмір на одного громадянина. переважній більшості цікаво на одну людину, а не великий загальній розмір, коли пересічний громадянин живе в бідності...

так откуда возьмется "загальна сума" если "пересічний громадянин живе в бідності"?

від того, що треба будувати суспільство, за якого збільшується суспільний добробут. й загальна кількість населення на це впливає дуже опосередковано. приклад Естонії вже навів. ще є Чехія.

ну да. А есть Украина, со средней ЗП в 500 баксов. Которая за 30 лет "почему то" в Чехию особо не выросла :D
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