Додано: Нед 14 лип, 2024 13:13

ЛАД написав: fox767676 написав: Shaman написав: ...........

падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?



розвиток в країну з розвиненої аграрною галуззю продовжується, й тут ще багато чого можна зробити. он Польща замість кораблів робить сантехніку - й населення з цього не переймається. це ще радянська фіча - дуже горді, що робимо найбільші ракети, а підтираємося газеткою. переважна більшість населення думає навпаки



фундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей. ...........падіння кількості населення несе свої проблеми, алеще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?розвиток в країну з розвиненої аграрною галуззю продовжується, й тут ще багато чого можна зробити. он Польща замість кораблів робить сантехніку - й населення з цього не переймається. це ще радянська фіча - дуже горді, що робимо найбільші ракети, а підтираємося газеткою. переважна більшість населення думає навпакифундаментальна наука - дослідження космосу, будівництво стратегічних ракет, будівництво літаків - це розваги для дуже багатих країн (або бідних, але з авторитарною владою). а прикладна наука - багато можливостей.

Тем что некому защищать страну, поэтому повышают возраст до 60-70

И нет добавочной стоимости за которую можно механизировать\роботизировать армию Тем что некому защищать страну, поэтому повышают возраст до 60-70И нет добавочной стоимости за которую можно механизировать\роботизировать армию

"Не обычному" экономисту это не понять.

От численности населения зависит размер армии, возможность её вооружить современным оружием, возможности развития науки, объём внутреннего рынка и, соответственно, привлекательность для инвестиций, возможности развития инфраструктуры.

От всего этого зависит роль и вес государства на мировой арене. После развала Союза многие государства ориентировались на Украину и стремились к союзу с нами. К сожалению, это всё в прошлом.

Китай стал Китаем благодаря тому, что его население 1млрд.+. Было бы 100 млн. с ним разговаривали бы иначе. "Не обычному" экономисту это не понять.От численности населения зависит размер армии, возможность её вооружить современным оружием, возможности развития науки, объём внутреннего рынка и, соответственно, привлекательность для инвестиций, возможности развития инфраструктуры.От всего этого зависит роль и вес государства на мировой арене. После развала Союза многие государства ориентировались на Украину и стремились кс нами. К сожалению, это всё в прошлом.Китай стал Китаем благодаря тому, что его население 1млрд.+. Было бы 100 млн. с ним разговаривали бы иначе.

без особистих накидів аргументів немає ?коли ми кажемо про рівень населення - для України це 30-35-40-45 млн. в нас ніколи не буде ні 100 млн, ні 200 млн. тому ми середня країна. й маємо розвиватися як середня країна - Іспанія, Польща, Румунія, Південна Корея. в країни різного розміру різні можливості для розвитку. й треба використовувати власні можливості для розвитку, а не тужити за срср з населенням в кілька сотень млн. об'єднатися з Рашею, щоб стати ще однією Бразилією - таке собі.тому всі ці аргументи ні про що. не треба казати про можливості великих країн, бо ми не такі - ми не Китай, не Індія, не Раша, не Бразилія. навіть не Туреччина чи Іран. але розмір країни не впливає на добробут громадян - впливає, як влаштоване суспільство в цій країні. подивиться Бангладеш - щось кількість населення не робить розвиненою країною. а Естонія - взагалі маленька країна, але рівень життя вище ніж в Україні чи навіть в Раші (крім Москви та Пітера). хоча теж багато проблем через зменшення населення.самі пишете - в світі тренд на зменшення населення. чому ми на пиці цього тренду - вже казав свою думку - через великі права та освіту для жінок (це срср зробив, це так). там, де досі зростає населення з правами жінок зазвичай біда-біда. в Афганістані зараз теж буде сплеск населення - як й в Газі раніше.а про місце в світі - це тема окремою розмови, й так багато написав (бачите, скільки часу вам приділяю?). й якраз Китай та Раша наразі намагаються зруйнувати існуючий порядок та повернути часи, коли чим більший, тим й правіший.