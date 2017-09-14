Успіх написав:Ти, напевно, маєш на увазі села в центральній і західній Україні?
Тут уже не раз згадувалось найбільше село Європи Космач. У 2019 р. це село досить переконливо проголосувало за Зе і Ко, очікуючи капітального впорядкування, ремонту доріг, створення робочих місць ну взгалі за все добре проти всього поганого, що їм щедро обіцяли. Потім виявилось, що на дороги треба понад 100 млн з усім іншим також не склалось. А вже тепер село "прославилось" нападом на жінок з дітьми, яких запідозрили, що вони таємні агенти ТЦК. А позавчора різко розлився потічок зніс дерев'яний місток і жінку з дітьми, дівчинка 9 років загинула. https://suspilne.media/ivano-frankivsk/ ... -divcinka/ Ну але зробити життя в селі відповідне сучасним уявленням потрібні млрд які ніколи не окупляться і яких нема. Тому віддалені села будуть вимирати, а війна ці процеси тільки прискорила.
То, о чём я писал выше. При малой численности и, соответственно, низкой плотности населения не будет средств на развитие инфраструктуры - строительство дорог, мостов, дворцов культуры, стадионов, бассейнов, детские кружки и т.д. Следовательно, удалённые сёла будут вымирать.
й рівня розвитку держави. можна порівняти Камчатку та Аляску та подумати - чого ж така різниця?
zxzx777 написав:Якщо вже війна не змогла розвалити цю бандитську олігархічно-корупційну систему, то про яке майбутне можна взагалі говорити. На горизонті маячать міні версії берія/сталін. Після совка було що 20 років красти, то ще якось трималася система. Зараз вже добралися до земельки. Дивився судове засідання, де виплили дані, що цей Апеляційний суд створений/зареєстрований якоюсь приватною особою в торговому (вроді) американському реєстрі. Коли судді аргументовано натякнули, що пахне поваленням Конституційного ладу, то швидко прийняв рішення проти ТЦК. Отака фігня, малята. Все вже прихватизовано і приносить прибутки.
А поточнее о сути проблемы можно? О том что все эти решительно-правовые и радикально-законоисполнительные организации с правом насилия над пересичным - ООО зарегистрированные в оффшорах под протекторатом бывшей британской империи уже где то слышал, причём настолько давно, что похоже тогда Батон толтко начинал раскачивать лодку и качановку.
Десь за 3-4 останні дні, відео з зали засідання "3-го апеляційного суду" на ютубі (посилання, нажаль, не зберіг). Коротко: Оскарження у апеляції рішення першої інстанції про ненадання інформації від ТЦК. Відвід складу суду через сумнів щодо легітимності/законності функціонування. Запити у різні інстанції (Секретаріат ВР тощо) щодо наявності Закону про створення/функціонування саме цього суду (як має бути за законом). Також інформація з відкритих джерел (реєстрів). Вказали, що суд незаконно присвоїв собі повноваження. І логічний ланцюжок за Конституцією - повалення Конституційного ладу. Суддя заткнувся і швиденько вирішив справу.
_hunter написав: если договор не соблюдать проще/выгоднее/безопаснее, чем его соблюдать - никто соблюдать не будет
думаєте, всі у світі такі ж самі брехуни, як підари? ...
Цитате про 300% - уже под 200 лет...
ну понятно, всі у світі такі самі брехуни і нацистські тварини, як і підари один із ключових пропагандиських прийомчиків. типу будь якийсь джон на нашому місці, теж би вдарив по дит лікарні ракетою, спалив вщент оточений марік чи потішався б над трупами в бучі, бо диспетчер карлос сказав, що вони шевеляться.
А раз "нах кому це треба?"(ці руїни/занедбаність і т.п.) - то знову те саме питання: "а нах ми це все тримаємо від ворога своїми життями?"
Прості речі пояснювали не тільки в 1-8 класі, а ще і 9-11 та ВНЗ . У тебе не все є в арсеналі, тому тобі ніяк не дійде, що якщо не стояти біля розбитих сіл Донбасу чи сходу Харківщини, то розбитими будуть Бориспіль з Броварами. Ну Львів не буде, можеш оформлювати догляд за котом.
_hunter написав: Тогда повторю свой вопрос: "этот случайный набор слов и цифр должен что-то обозначать"? - данные в Оберег вносит непойми кто и как: закона про "электронный щодэнник" так и не приняли. - ну да: несёт. Но сначала нужно как-то доказать - _в суде_, что данные неверны...
Пии этом на вопрос "чем работы отличаются?" вы снова не ответили - снова льете пустую воду закона...
Ладно напишу развёрнуто и просто.
Тех кто внёс левак в "оновлення данных" можно привлечь только к ответственности за недостоверность наданных данных. И там штраф не 17-25тыс. как по статье за нарушение военного учёта. Поэтому массовых штрафов на 17-25тыс. грн после 18 числа за не оновлення данных не будет!! Таких людей которые не обновили данные мало и ДАЛЕЕ, что бы их привлечь к ответственности работник ТЦК должен сам по другим доступным ему реестрам собрать не достающих данных. На данные момент этим никто не будет активно заниматься. Я уже многократно акцентировал внимание, что массовые шрафы, аресты за наружение воен. учёта начнут приходить после второго типа повесток. Повестка на ВЛК. Тут уже увернуться не получится.! "Серые люди" рано или поздно все равно всплывуть. Пройдёт 2-5 годика и тело само явится. Сомневаюсь, что родители или жена будет содержать лишнего рта на себе так долго . Но снова же таких мало и ими сейчас активно никто не будет заниматься.