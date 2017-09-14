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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:33
Shaman написав:
ще є Чехія
густота населення Чехії в 3 рази вища за українську
Крім того, вона в центрі Європейського Союза, там і близько нема тих викликів що стоять перед Україною
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:33
барабашов написав: zxzx777 написав:
Якщо вже війна не змогла розвалити цю бандитську олігархічно-корупційну систему, то про яке майбутне можна взагалі говорити. На горизонті маячать міні версії берія/сталін.
Після совка було що 20 років красти, то ще якось трималася система. Зараз вже добралися до земельки.
Дивився судове засідання, де виплили дані, що цей Апеляційний суд створений/зареєстрований якоюсь приватною особою в торговому (вроді) американському реєстрі. Коли судді аргументовано натякнули, що пахне поваленням Конституційного ладу, то швидко прийняв рішення проти ТЦК.
Отака фігня, малята. Все вже прихватизовано і приносить прибутки.
А поточнее о сути проблемы можно?
О том что все эти решительно-правовые и радикально-законоисполнительные организации с правом насилия над пересичным - ООО зарегистрированные в оффшорах под протекторатом бывшей британской империи уже где то слышал, причём настолько давно, что похоже тогда Батон толтко начинал раскачивать лодку и качановку.
Десь за 3-4 останні дні, відео з зали засідання "3-го апеляційного суду" на ютубі (посилання, нажаль, не зберіг). Коротко:
Оскарження у апеляції рішення першої інстанції про ненадання інформації від ТЦК.
Відвід складу суду через сумнів щодо легітимності/законності функціонування.
Запити у різні інстанції (Секретаріат ВР тощо) щодо наявності Закону про створення/функціонування саме цього суду (як має бути за законом).
Також інформація з відкритих джерел (реєстрів). Вказали, що суд незаконно присвоїв собі повноваження. І логічний ланцюжок за Конституцією - повалення Конституційного ладу.
Суддя заткнувся і швиденько вирішив справу.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:36
_hunter написав: trololo написав: _hunter написав:
если договор не соблюдать проще/выгоднее/безопаснее, чем его соблюдать - никто соблюдать не будет
думаєте, всі у світі такі ж самі брехуни, як підари? ...
Цитате про 300% - уже под 200 лет...
ну понятно, всі у світі такі самі брехуни і нацистські тварини, як і підари
один із ключових пропагандиських прийомчиків. типу будь якийсь джон на нашому місці, теж би вдарив по дит лікарні ракетою, спалив вщент оточений марік чи потішався б над трупами в бучі, бо диспетчер карлос сказав, що вони шевеляться.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:38
Успіх
А раз "нах кому це треба?"(ці руїни/занедбаність і т.п.) - то знову те саме питання: "а нах ми це все тримаємо від ворога своїми життями?"
Прості речі пояснювали не тільки в 1-8 класі, а ще і 9-11 та ВНЗ . У тебе не все є в арсеналі, тому тобі ніяк не дійде, що якщо не стояти біля розбитих сіл Донбасу чи сходу Харківщини, то розбитими будуть Бориспіль з Броварами. Ну Львів не буде, можеш оформлювати догляд за котом.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:39
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а хто каже, що ця цитата правдива? ...
Даже не знаю что ответить... - история развития всего человечества?...
історія розвитку непорядної частини?
бо в історії багато інших прикладів. й людство розвивається. в частині гуманізму - особливо після 2СВ. навіть більше, ніж треба інколи.
Если бы я хотел написать "небольшой части всего" человечества - я бы так и написал. Банальный обход санкций европейцами до сих пор продолжается...
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:42
_hunter написав:
Тогда повторю свой вопрос: "этот случайный набор слов и цифр должен что-то обозначать"?
- данные в Оберег вносит непойми кто и как: закона про "электронный щодэнник" так и не приняли.
- ну да: несёт. Но сначала нужно как-то доказать - _в суде_, что данные неверны...
Пии этом на вопрос "чем работы отличаются?" вы снова не ответили - снова льете пустую воду закона...
Ладно напишу развёрнуто и просто.
Тех кто внёс левак в "оновлення данных"
можно привлечь только к ответственности за недостоверность наданных данных
. И там штраф не 17-25тыс. как по статье за нарушение военного учёта.
Поэтому массовых штрафов на 17-25тыс. грн после 18 числа за не оновлення данных не будет!!
Таких людей которые не обновили данные мало и ДАЛЕЕ, что бы их привлечь к ответственности работник ТЦК должен сам по другим доступным ему реестрам собрать не достающих данных.
На данные момент этим никто не будет активно заниматься.
Я уже многократно акцентировал внимание, что массовые шрафы, аресты за наружение воен. учёта начнут приходить после второго типа повесток. Повестка на ВЛК.
Тут уже увернуться не получится.!
"Серые люди" рано или поздно все равно всплывуть. Пройдёт 2-5 годика и тело само явится. Сомневаюсь, что родители или жена будет содержать лишнего рта на себе так долго . Но снова же таких мало и ими сейчас активно никто не будет заниматься.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:57
_hunter написав: Shaman написав:
..............
падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто
ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы:
- отмены пенсий
- сокращение раб-силы
вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔
С пенсиями не совсем так. Тут проблема больше не численности населения, а в возрастной структуре - резкой нехватке населения в трудоспособном возрасте.
А Эйнштейны... Да кому они на хрен нужны! (уж точно не шаману
)
Было бы брюхо набито. Зато мы с гордостью булем рассказывать, как какой-то украинец где-нибудь в Силиконовой долине что-то там этакое открыл. Тихо умолчав о том. что он уже очень давно из Украины свалил.
Как сейчас в укр. Вики:
І́гор Іва́нович Сікорський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія — 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) — видатний авіаконструктор польсько-українського походження
Хорошо хоть не написали "украинский авиаконструктор" как в некоторых других изданиях.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:58
maza5 написав: _hunter написав:
Тогда повторю свой вопрос: "этот случайный набор слов и цифр должен что-то обозначать"?
- данные в Оберег вносит непойми кто и как: закона про "электронный щодэнник" так и не приняли.
- ну да: несёт. Но сначала нужно как-то доказать - _в суде_, что данные неверны...
Пии этом на вопрос "чем работы отличаются?" вы снова не ответили - снова льете пустую воду закона...
Ладно напишу развёрнуто и просто.
Тех кто внёс левак в "оновлення данных"
можно привлечь только к ответственности за недостоверность наданных данных
. И там штраф не 17-25тыс. как по статье за нарушение военного учёта.
Поэтому массовых штрафов на 17-25тыс. грн после 18 числа за не оновлення данных не будет!!
Таких людей которые не обновили данные мало и ДАЛЕЕ, что бы их привлечь к ответственности работник ТЦК должен сам по другим доступным ему реестрам собрать не достающих данных.
На данные момент этим никто не будет активно заниматься.
Я уже многократно акцентировал внимание, что массовые шрафы, аресты за наружение воен. учёта начнут приходить после второго типа повесток. Повестка на ВЛК.
Тут уже увернуться не получится.!
"Серые люди" рано или поздно все равно всплывуть. Пройдёт 2-5 годика и тело само явится. Сомневаюсь, что родители или жена будет содержать лишнего рта на себе так долго . Но снова же таких мало и ими сейчас активно никто не будет заниматься.
Через 2-5 годиков? Да вы, батенька, оптимист, однако.
Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое.
К тому же в истории еще не было случая, чтобы миллионы граждан были оштрафованы. Убиты - да, отправлены в лагеря - да, но оштрафованы? Причем когда сумма штрафа взята с потолка и в разы превышает прожиточный минимум... Это просто какой-то цирк на дроте, а не закон.
Основная масса населения не будет его выполнять в принципе. Корову можно доить постепенно, но с нее невозможно одним махом снять три шкуры.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 13:59
ЛАД написав: _hunter написав: Shaman написав:
..............
падіння кількості населення несе свої проблеми, але ніхто
ще не відповів, а чому насправді погано, якщо падає кількість населення?
в смысле "никто"? - все социологи в парвом же предложении после "падение насаления = проблемы" перечисляют эти проблемы:
- отмены пенсий
- сокращение раб-силы
вы там нью-Васюки рисовать пытались (космос/наукоемкие сферы) - как вы думаете - чисто статистически Энштейна проще найти где? - среди 10ти человек или среди тыщши? 🤔
С пенсиями не совсем так. Тут проблема больше не численности населения, а в возрастной структуре - резкой нехватке населения в трудоспособном возрасте.
А Эйнштейны... Да кому они на хрен нужны! (уж точно не шаману
)
Было бы брюхо набито. Зато мы с гордостью булем рассказывать, как какой-то украинец где-нибудь в Силиконовой долине что-то там этакое открыл. Тихо умолчав о том. что он уже очень давно из Украины свалил.
Как сейчас в укр. Вики:
І́гор Іва́нович Сікорський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія — 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) — видатний авіаконструктор польсько-українського походження
Хорошо хоть не написали "украинский авиаконструктор" как в некоторых других изданиях.
аналогічно можна сказати про забороненого Булгакова: українсько-якийсьтам письменник, або Корольова (його ще не декомунізували?)
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Додано: Нед 14 лип, 2024 14:02
maza5 написав:
...........
Таких людей которые не обновили данные мало....
Вам не попадались цифры, сколько людей на сегодня обновили данные и сколько из них с бронью/не годны?
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