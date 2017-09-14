|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:07
trololo написав: _hunter написав: trololo написав:
думаєте, всі у світі такі ж самі брехуни, як підари? ...
Цитате про 300% - уже под 200 лет...
ну понятно, всі у світі такі самі брехуни і нацистські тварини, як і підари
...
вы как-то внятнее мысли формулируйте чтоли... между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8074
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:07
ЛАД написав: maza5 написав:
...........
Таких людей которые не обновили данные мало....
Вам не попадались цифры, сколько людей на сегодня обновили данные и сколько из них с бронью/не годны?
Честно говоря я не верю ни в одну цифру из тех, которые озвучивает в эфире Телемарафона наше государство.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12338
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1699 раз.
- Подякували: 3640 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:09
maza5 написав: _hunter написав:
Тогда повторю свой вопрос: "этот случайный набор слов и цифр должен что-то обозначать"?
- данные в Оберег вносит непойми кто и как: закона про "электронный щодэнник" так и не приняли.
- ну да: несёт. Но сначала нужно как-то доказать - _в суде_, что данные неверны...
Пии этом на вопрос "чем работы отличаются?" вы снова не ответили - снова льете пустую воду закона...
Ладно напишу развёрнуто и просто.
Тех кто внёс левак в "оновлення данных"
можно привлечь только к ответственности за недостоверность наданных данных
. И там штраф не 17-25тыс.
а сколько?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8074
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:11
antey1969 написав: maza5 написав: _hunter написав:
Тогда повторю свой вопрос: "этот случайный набор слов и цифр должен что-то обозначать"?
- данные в Оберег вносит непойми кто и как: закона про "электронный щодэнник" так и не приняли.
- ну да: несёт. Но сначала нужно как-то доказать - _в суде_, что данные неверны...
Пии этом на вопрос "чем работы отличаются?" вы снова не ответили - снова льете пустую воду закона...
Ладно напишу развёрнуто и просто.
Тех кто внёс левак в "оновлення данных"
можно привлечь только к ответственности за недостоверность наданных данных
. И там штраф не 17-25тыс. как по статье за нарушение военного учёта.
Поэтому массовых штрафов на 17-25тыс. грн после 18 числа за не оновлення данных не будет!!
Таких людей которые не обновили данные мало и ДАЛЕЕ, что бы их привлечь к ответственности работник ТЦК должен сам по другим доступным ему реестрам собрать не достающих данных.
На данные момент этим никто не будет активно заниматься.
Я уже многократно акцентировал внимание, что массовые шрафы, аресты за наружение воен. учёта начнут приходить после второго типа повесток. Повестка на ВЛК.
Тут уже увернуться не получится.!
"Серые люди" рано или поздно все равно всплывуть. Пройдёт 2-5 годика и тело само явится. Сомневаюсь, что родители или жена будет содержать лишнего рта на себе так долго . Но снова же таких мало и ими сейчас активно никто не будет заниматься.
Через 2-5 годиков? Да вы, батенька, оптимист, однако.
Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое.
К тому же в истории еще не было случая, чтобы миллионы граждан были оштрафованы. Убиты - да, отправлены в лагеря - да, но оштрафованы? Причем когда сумма штрафа взята с потолка и в разы превышает прожиточный минимум... Это просто какой-то цирк на дроте, а не закон.
Основная масса населения не будет его выполнять в принципе. Корову можно доить постепенно, но с нее невозможно одним махом снять три шкуры.
Давайте отделять мух от котлет отдельно.
Данные обновили 3.5 млн.чел.
Теперь ТЦК нужно активно работать с этой категорией в вопросе ВЛК. Куда вы так спешите со штрафами за не обновление данных??
Тут ещё с ВЛК работы ого го.!!
Пока нет информации о состоянии здоровья никакой речи о реальном мобилизационном ресурсе не идёт речи((. Поэтому упростили и ускорили порядок прохождения ВЛК!
-
maza5
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:13
Hotab написав:Успіх
А раз "нах кому це треба?"(ці руїни/занедбаність і т.п.) - то знову те саме питання: "а нах ми це все тримаємо від ворога своїми життями?"
Прості речі пояснювали не тільки в 1-8 класі, а ще і 9-11 та ВНЗ . У тебе не все є в арсеналі, тому тобі ніяк не дійде, що якщо не стояти біля розбитих сіл Донбасу чи сходу Харківщини, то розбитими будуть Бориспіль з Броварами. Ну Львів не буде, можеш оформлювати догляд за котом.
1. Ха-ха, як неозброєним оком видно шалену заздрість
літуна, який гриз роками не один граніт науки, що аж зуби зламав - але так і не зумів досягти більшого, ніж простий хлопець родом із села з 9-ма класами сільської школи!
2. Я трохи не про те, де зараз стояти треба - а про те, що казали і, наче, ще кажуть, що будуть все відновлювати... - а нах кому ті розбиті села треба буде відновлювати?
І ще про те, що "ай-яй-яй, як це так віддати Донецьку і Луганську область за мир/припинення/завершення війни, навіть, якщо цей мир буде під гарантії НАТО/ЄС?"
Ні, я звичайно розумію, що це НАША земля!!!
Але по суті - це вже пустеля/руїни...
(тільки не треба тут зараз піднімати тему, що пуйло "не такого миру хоче" - я ж вище чітко написав "якщо під гарантії
...")
3. Догляд не за котом, а кицею!
І взагалі:
#ясвоєвжевідкалатавза2,5роки!
#тепернасталачергадиваннихвоїнів!
#армійськийдибілізм/бардаквжевгорлі!
#єпанатидосихпірнеприйнялизаконпродембель!
#досить/дістало!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6550
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 912 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:23
maza5 написав: antey1969 написав: maza5 написав:
Ладно напишу развёрнуто и просто.
Тех кто внёс левак в "оновлення данных"
можно привлечь только к ответственности за недостоверность наданных данных
. И там штраф не 17-25тыс. как по статье за нарушение военного учёта.
Поэтому массовых штрафов на 17-25тыс. грн после 18 числа за не оновлення данных не будет!!
Таких людей которые не обновили данные мало и ДАЛЕЕ, что бы их привлечь к ответственности работник ТЦК должен сам по другим доступным ему реестрам собрать не достающих данных.
На данные момент этим никто не будет активно заниматься.
Я уже многократно акцентировал внимание, что массовые шрафы, аресты за наружение воен. учёта начнут приходить после второго типа повесток. Повестка на ВЛК.
Тут уже увернуться не получится.!
"Серые люди" рано или поздно все равно всплывуть. Пройдёт 2-5 годика и тело само явится. Сомневаюсь, что родители или жена будет содержать лишнего рта на себе так долго . Но снова же таких мало и ими сейчас активно никто не будет заниматься.
Через 2-5 годиков? Да вы, батенька, оптимист, однако.
Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое.
К тому же в истории еще не было случая, чтобы миллионы граждан были оштрафованы. Убиты - да, отправлены в лагеря - да, но оштрафованы? Причем когда сумма штрафа взята с потолка и в разы превышает прожиточный минимум... Это просто какой-то цирк на дроте, а не закон.
Основная масса населения не будет его выполнять в принципе. Корову можно доить постепенно, но с нее невозможно одним махом снять три шкуры.
Давайте отделять мух от котлет отдельно.
Данные обновили 3.5 млн.чел.
Теперь ТЦК нужно активно работать с этой категорией в вопросе ВЛК. Куда вы так спешите со штрафами за не обновление данных??
Тут ещё с ВЛК работы ого го.!!
Пока нет информации о состоянии здоровья никакой речи о реальном мобилизационном ресурсе не идёт речи((. Поэтому упростили и ускорили порядок прохождения ВЛК!
Еще раз: работать _как_? - физически? так нет по тому адресу никого - вы сами написали, что наказания за это нет.
Повестку слать "на деревню дедушке" - так еп и необновившемуся "партизану" слать можно.
Поэтому ещё раз: в чем, по вашему, отличия в "работе"? - или снова воду лить будете?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8074
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:24
Успіх
#ясвоєвжевідкалатавза2,5роки!
#титакказавріктому
#тепернасталачергадиваннихвоїнів!
#алеслужитибудешти
#єпанатидосихпірнеприйнялизаконпродембель
#тобідавноказали
#досить/дістало!
#розумчерезлопату
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12659
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 2247 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:25
ЛАД написав:
С пенсиями не совсем так. Тут проблема больше не численности населения, а в возрастной структуре - резкой нехватке населения в трудоспособном возрасте.
А Эйнштейны... Да кому они на хрен нужны! (уж точно не шаману
)
Было бы брюхо набито. Зато мы с гордостью булем рассказывать, как какой-то украинец где-нибудь в Силиконовой долине что-то там этакое открыл. Тихо умолчав о том. что он уже очень давно из Украины свалил.
Как сейчас в укр. Вики:
І́гор Іва́нович Сікорський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія — 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) — видатний авіаконструктор польсько-українського походження
Хорошо хоть не написали "украинский авиаконструктор" как в некоторых других изданиях.
чергова брехня й особистий накид - це така культура діалогу радянського інженера. так, ЛАД
?
ти ігноруєш той факт, що я якраз освічена людина, яка багато у що вникає. в срср можливо теж би поступив на щось фізичне або на прикладну математику, але на моє щастя срср встиг розпастися, й я пішов на економіку (так не на звичайну
). тому я всі ці закиди начебто технарей ігнорую - маю відповідну освіту
проблеми з наукою є. але це не тому, що робиться спеціально, а просто після розвалу срср ми відкотилися на рівень розвитку капіталізму десь сторічної давнини. тому так, багато випускників технічних спеціальностей емігрували, бо за кордоном більше можливостей. це реалії. от десь немає зими, в Україні вона є. можна через це страждати, а можна шукати можливості. я з тих, хто шукає можливості, ти - страждаєш. можливо через вік, хоча знав пару людей, які й в 80 років активно працювали
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6377
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 1439 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:27
flyman написав: ЛАД написав:
Хорошо хоть не написали "украинский авиаконструктор" как в некоторых других изданиях.
аналогічно можна сказати про забороненого Булгакова: українсько-якийсьтам письменник, або Корольова (його ще не декомунізували?)
Ні, аналогічно говорять росіяни про князя Володимира, княгиню Ольгу і т.п. - що вони їхні. Тому треба відділяти мух від котлет. Русь після розпаду ввійшла в Литовське князівство (повна назва якого і включала назву "руське"). Потім Русь стала поступово називатися Україною, а Московія лише тоді дістала якесь право на цю назву, коли Хмельницький приєднав Україну-Русь до Московії на правах автономії. Проте цю автономію швидко забрали, тому з тих пір Україну-Русь можна вважати окупованою. І зараз уже давно потрібно було ініціювати повернення Росії їх назви Московія, так як України-Русі вже нема в їх складі.
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:31
antey1969 написав:
Через 2-5 годиков? Да вы, батенька, оптимист, однако.
Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое
.
К тому же в истории еще не было случая, чтобы миллионы граждан были оштрафованы. Убиты - да, отправлены в лагеря - да, но оштрафованы? Причем когда сумма штрафа взята с потолка и в разы превышает прожиточный минимум... Это просто какой-то цирк на дроте, а не закон.
Основная масса населения не будет его выполнять в принципе. Корову можно доить постепенно, но с нее невозможно одним махом снять три шкуры.
чергова порція песимізму з Німеччини
а що в твоєму районі зі світлом, де ти живеш, все ок?
взимку споживання ее не виростає вдвічі, десь на 20%. якщо ти зараз почнеш про заміну опалення на електричне - варіанти можливі, але котельні легше відремонтувати, ніж ТЕС.
більшість населення вже
виконало цю вимогу. зрозуміло не та частина, що живе в Німеччині
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6377
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 616 раз.
- Подякували: 1439 раз.
-
- Профіль
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|62319
|
|
|1493
|221429
|
|
|6076
|706058
|
|