maza5 написав:

_hunter написав:

Тогда повторю свой вопрос: "этот случайный набор слов и цифр должен что-то обозначать"?

- данные в Оберег вносит непойми кто и как: закона про "электронный щодэнник" так и не приняли.

- ну да: несёт. Но сначала нужно как-то доказать - _в суде_, что данные неверны...



Пии этом на вопрос "чем работы отличаются?" вы снова не ответили - снова льете пустую воду закона... Тогда повторю свой вопрос: "этот случайный набор слов и цифр должен что-то обозначать"?- данные в Оберег вносит непойми кто и как: закона про "электронный щодэнник" так и не приняли.- ну да: несёт. Но сначала нужно как-то доказать - _в суде_, что данные неверны...Пии этом на вопрос "чем работы отличаются?" вы снова не ответили - снова льете пустую воду закона...

Ладно напишу развёрнуто и просто.Тех кто внёс левак в "оновлення данных"можно привлечь только к ответственности за. И там штраф не 17-25тыс. как по статье за нарушение военного учёта.Поэтому массовых штрафов на 17-25тыс. грн после 18 числа за не оновлення данных не будет!!Таких людей которые не обновили данные мало и ДАЛЕЕ, что бы их привлечь к ответственности работник ТЦК должен сам по другим доступным ему реестрам собрать не достающих данных.На данные момент этим никто не будет активно заниматься.Я уже многократно акцентировал внимание, что массовые шрафы, аресты за наружение воен. учёта начнут приходить после второго типа повесток. Повестка на ВЛК.Тут уже увернуться не получится.!"Серые люди" рано или поздно все равно всплывуть. Пройдёт 2-5 годика и тело само явится. Сомневаюсь, что родители или жена будет содержать лишнего рта на себе так долго . Но снова же таких мало и ими сейчас активно никто не будет заниматься.