Додано: Нед 14 лип, 2024 14:43

flyman написав: ЛАД написав: .............

А Эйнштейны... Да кому они на хрен нужны! (уж точно не шаману )

Было бы брюхо набито. Зато мы с гордостью булем рассказывать, как какой-то украинец где-нибудь в Силиконовой долине что-то там этакое открыл. Тихо умолчав о том. что он уже очень давно из Украины свалил.

Как сейчас в укр. Вики:

І́гор Іва́нович Сікорський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія — 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) — видатний авіаконструктор польсько-українського походження

Хорошо хоть не написали "украинский авиаконструктор" как в некоторых других изданиях. .............А Эйнштейны... Да кому они на хрен нужны! (уж точно не шамануБыло бы брюхо набито. Зато мы с гордостью булем рассказывать, как какой-то украинец где-нибудь в Силиконовой долине что-то там этакое открыл. Тихо умолчав о том. что он уже очень давно из Украины свалил.Как сейчас в укр. Вики:Хорошо хоть не написали "украинский авиаконструктор" как в некоторых других изданиях.

аналогічно можна сказати про забороненого Булгакова: українсько-якийсьтам письменник, або Корольова (його ще не декомунізували?) аналогічно можна сказати про забороненого Булгакова: українсько-якийсьтам письменник, або Корольова (його ще не декомунізували?)

Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили, что направили в ХОВА предложение переименовать станции метро в Харькове. А также — что получили список по переименованию улиц и по этому поводу у них мало цензурных слов.



Пять станций метро в Харькове предлагают переименовать активисты проекта «Деколонизация Украина». Так, они считают, что городу необходимо избавиться от станций «Академика Павлова», «Героев труда», «Завод имени Малышева», «Проспект Гагарина» и «23 Августа». Вместо них предлагают следующие названия:

🔹 «Академика Павлова» — «Василя Стуса»

🔹 «Героев труда» — «Салтовская»

🔹 «Завод имени Малышева» — «Танковый завод»

🔹 «Проспект Гагарина» — «Левада»

🔹 «23 Августа» — «Павлово Поле»

Активисты также сообщили, что получили список улиц, которые ХОВА будет переименовывать в Харькове — уже после истечения срока для переименований в рамках деколонизации, отведенного для органов местного самоуправления (Харьковского горсовета).



«У нас много слов. Но цензурных мало», — прокомментировали авторы проекта полученную информацию.

В частности, они сообщили, что в Харькове не планируют переименовывать «не менее половины улиц с вопиющими названиями». В том числе — оставят улицу Рыбалко, названную в честь советского маршала, который воевал против армии УНР.

У нас нынче на повестке дня не декоммунизация, деколонизация.Чем мешает Гагарин? Украина внесла значительный вклад в это советское достижение. Надо отказываться от собственной истории только потому, что она была связана с Россией?23 августа - день освобождения Харькова от нацистов уже не наш праздник?Маршал Рыбалко, родившийся в Харьковской губернии и воевавший под Харьковом в 43, уже не достоин?Герои Труда нынче не в почёте?Не пойму, людям во время войны нечем заняться?