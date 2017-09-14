ЛАД написав:............. А Эйнштейны... Да кому они на хрен нужны! (уж точно не шаману ) Было бы брюхо набито. Зато мы с гордостью булем рассказывать, как какой-то украинец где-нибудь в Силиконовой долине что-то там этакое открыл. Тихо умолчав о том. что он уже очень давно из Украины свалил. Как сейчас в укр. Вики:
І́гор Іва́нович Сікорський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія — 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) — видатний авіаконструктор польсько-українського походження
Хорошо хоть не написали "украинский авиаконструктор" как в некоторых других изданиях.
аналогічно можна сказати про забороненого Булгакова: українсько-якийсьтам письменник, або Корольова (його ще не декомунізували?)
У нас нынче на повестке дня не декоммунизация, деколонизация.
Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили, что направили в ХОВА предложение переименовать станции метро в Харькове. А также — что получили список по переименованию улиц и по этому поводу у них мало цензурных слов.
Пять станций метро в Харькове предлагают переименовать активисты проекта «Деколонизация Украина». Так, они считают, что городу необходимо избавиться от станций «Академика Павлова», «Героев труда», «Завод имени Малышева», «Проспект Гагарина» и «23 Августа». Вместо них предлагают следующие названия: 🔹 «Академика Павлова» — «Василя Стуса» 🔹 «Героев труда» — «Салтовская» 🔹 «Завод имени Малышева» — «Танковый завод» 🔹 «Проспект Гагарина» — «Левада» 🔹 «23 Августа» — «Павлово Поле» Активисты также сообщили, что получили список улиц, которые ХОВА будет переименовывать в Харькове — уже после истечения срока для переименований в рамках деколонизации, отведенного для органов местного самоуправления (Харьковского горсовета).
«У нас много слов. Но цензурных мало», — прокомментировали авторы проекта полученную информацию. В частности, они сообщили, что в Харькове не планируют переименовывать «не менее половины улиц с вопиющими названиями». В том числе — оставят улицу Рыбалко, названную в честь советского маршала, который воевал против армии УНР.
antey1969 написав:Через 2-5 годиков? Да вы, батенька, оптимист, однако. Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое. К тому же в истории еще не было случая, чтобы миллионы граждан были оштрафованы. Убиты - да, отправлены в лагеря - да, но оштрафованы? Причем когда сумма штрафа взята с потолка и в разы превышает прожиточный минимум... Это просто какой-то цирк на дроте, а не закон. Основная масса населения не будет его выполнять в принципе. Корову можно доить постепенно, но с нее невозможно одним махом снять три шкуры.
... більшість населення вже виконало цю вимогу. зрозуміло не та частина, що живе в Німеччині
судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось...
Hotab написав:Кто обещал онлайн-обновление?? Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн
Вже чув, що в ЦНАП немає чого йти, краще їхати в найближчий сільський "відділ", бо в містах довжелезні черги. А багато хто віттягнув на останній день два, тому буде ривок капітальний в понеділок-вівторок... Зараз люди задаються питанням, а як буде вибирати ТЦК кому слати повістки? Бо вибір широкий...