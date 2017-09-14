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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9047904890499050
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:38

Ніхто не знає, що буде взимку. Наприклад, всього 1-2 см сьогодні могли зробити президентом Нікі Хейлі і історія взагалі в іншому напрямку могла піти.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:43

  flyman написав:
  ЛАД написав:.............
А Эйнштейны... Да кому они на хрен нужны! (уж точно не шаману :) )
Было бы брюхо набито. Зато мы с гордостью булем рассказывать, как какой-то украинец где-нибудь в Силиконовой долине что-то там этакое открыл. Тихо умолчав о том. что он уже очень давно из Украины свалил.
Как сейчас в укр. Вики:
І́гор Іва́нович Сікорський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія — 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) — видатний авіаконструктор польсько-українського походження

Хорошо хоть не написали "украинский авиаконструктор" как в некоторых других изданиях.

аналогічно можна сказати про забороненого Булгакова: українсько-якийсьтам письменник, або Корольова (його ще не декомунізували?)

У нас нынче на повестке дня не декоммунизация, деколонизация.
Активисты проекта «Деколонизация Украина» сообщили, что направили в ХОВА предложение переименовать станции метро в Харькове. А также — что получили список по переименованию улиц и по этому поводу у них мало цензурных слов.

Пять станций метро в Харькове предлагают переименовать активисты проекта «Деколонизация Украина». Так, они считают, что городу необходимо избавиться от станций «Академика Павлова», «Героев труда», «Завод имени Малышева», «Проспект Гагарина» и «23 Августа». Вместо них предлагают следующие названия:
🔹 «Академика Павлова» — «Василя Стуса»
🔹 «Героев труда» — «Салтовская»
🔹 «Завод имени Малышева» — «Танковый завод»
🔹 «Проспект Гагарина» — «Левада»
🔹 «23 Августа» — «Павлово Поле»
Активисты также сообщили, что получили список улиц, которые ХОВА будет переименовывать в Харькове — уже после истечения срока для переименований в рамках деколонизации, отведенного для органов местного самоуправления (Харьковского горсовета).

«У нас много слов. Но цензурных мало», — прокомментировали авторы проекта полученную информацию.
В частности, они сообщили, что в Харькове не планируют переименовывать «не менее половины улиц с вопиющими названиями». В том числе — оставят улицу Рыбалко, названную в честь советского маршала, который воевал против армии УНР.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/11/novye-nazvaniya-dlya-pyati-stantsij-metro-v-harkove-predlozhili-dekolonizatory/
Чем мешает Гагарин? Украина внесла значительный вклад в это советское достижение. Надо отказываться от собственной истории только потому, что она была связана с Россией?
23 августа - день освобождения Харькова от нацистов уже не наш праздник?
Маршал Рыбалко, родившийся в Харьковской губернии и воевавший под Харьковом в 43, уже не достоин?
Герои Труда нынче не в почёте?
Не пойму, людям во время войны нечем заняться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:44

  Shaman написав:
  antey1969 написав:Через 2-5 годиков? Да вы, батенька, оптимист, однако.
Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое.
К тому же в истории еще не было случая, чтобы миллионы граждан были оштрафованы. Убиты - да, отправлены в лагеря - да, но оштрафованы? Причем когда сумма штрафа взята с потолка и в разы превышает прожиточный минимум... Это просто какой-то цирк на дроте, а не закон.
Основная масса населения не будет его выполнять в принципе. Корову можно доить постепенно, но с нее невозможно одним махом снять три шкуры.

...
більшість населення вже виконало цю вимогу. зрозуміло не та частина, що живе в Німеччині :lol:

судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:48

_hunter

судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось..


Ну хорош уже!!
Ну маразм же!
Какая взаимосвязь??
Кто обещал онлайн-обновление??
Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:54

  Hotab написав:_hunter

судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось..


Ну хорош уже!!
Ну маразм же!
Какая взаимосвязь??
Кто обещал онлайн-обновление??
Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн

взаимосвязь чего с чем?
Так и просто обновление никто не обещал, что не мешало чуть ли не ежедневные панегерики строчить.
Угумц, 5 лямов. И это большинство. Интересно, из скольки?.. :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:03

Интересно девки пляшут!
Обсуждать проблемы сокращения населения в Украине уже нельзя?
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Я правильно понял?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:06

  Hotab написав:Кто обещал онлайн-обновление??
Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн

Вже чув, що в ЦНАП немає чого йти, краще їхати в найближчий сільський "відділ", бо в містах довжелезні черги.
А багато хто віттягнув на останній день два, тому буде ривок капітальний в понеділок-вівторок...
Зараз люди задаються питанням, а як буде вибирати ТЦК кому слати повістки?
Бо вибір широкий...
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:08

  ЛАД написав:Интересно девки пляшут!
Обсуждать проблемы сокращения населения в Украине уже нельзя?
Запретная тема?
Я правильно понял?

Все обсуждения в негативном ключе это ИПСО: Украину ждет полная и безповоротная Видбудова что в финансовом что в демографическом смыслах в первый же год после Пэрэмогы! - это аксиома!
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:09

Все просто©

  Hotab написав:#тобідавноказали
Ага, тобто по перших двох пунктах - тобі нічого сказати?
Значить, я попав в "точку"! :lol:

п.с.
Ну і Флер на замітку >>>
https://youtube.com/shorts/-GHcOb1qw-I? ... pwQGG3OoDh
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:12

  ЛАД написав:Интересно девки пляшут!
Обсуждать проблемы сокращения населения в Украине уже нельзя?
Запретная тема?
Я правильно понял?

не сокращєніє насєлєнія, а оптимізація демографії, учіть новояз
flyman
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