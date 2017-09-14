antey1969 написав:Через 2-5 годиков? Да вы, батенька, оптимист, однако. Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое. К тому же в истории еще не было случая, чтобы миллионы граждан были оштрафованы. Убиты - да, отправлены в лагеря - да, но оштрафованы? Причем когда сумма штрафа взята с потолка и в разы превышает прожиточный минимум... Это просто какой-то цирк на дроте, а не закон. Основная масса населения не будет его выполнять в принципе. Корову можно доить постепенно, но с нее невозможно одним махом снять три шкуры.
... більшість населення вже виконало цю вимогу. зрозуміло не та частина, що живе в Німеччині
судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось...
Hotab написав:Кто обещал онлайн-обновление?? Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн
Вже чув, що в ЦНАП немає чого йти, краще їхати в найближчий сільський "відділ", бо в містах довжелезні черги. А багато хто віттягнув на останній день два, тому буде ривок капітальний в понеділок-вівторок... Зараз люди задаються питанням, а як буде вибирати ТЦК кому слати повістки? Бо вибір широкий...
ЛАД написав:Интересно девки пляшут! Обсуждать проблемы сокращения населения в Украине уже нельзя? Запретная тема? Я правильно понял?
Все обсуждения в негативном ключе это ИПСО: Украину ждет полная и безповоротная Видбудова что в финансовом что в демографическом смыслах в первый же год после Пэрэмогы! - это аксиома!
бачимо, в кого запалало...
обговорювати проблеми можна. а накидати, що буде лише погано, й ніяких перспектив - це свідомо розганяти паніку та зраду. ви чудово розумієте цю різницю, але включаєте дурника - а мене за що?
Так в этом и смысл спора - нет? - одна сторона свои аргументы дает, другая свои - как-то так на истину и выйдем. Но если озвучивается реальная проблема, а ответ - "да как-то само рассосётся" - звучит несаолько странно.