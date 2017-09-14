RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9048904990509051>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:44

  Shaman написав:
  antey1969 написав:Через 2-5 годиков? Да вы, батенька, оптимист, однако.
Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое.
К тому же в истории еще не было случая, чтобы миллионы граждан были оштрафованы. Убиты - да, отправлены в лагеря - да, но оштрафованы? Причем когда сумма штрафа взята с потолка и в разы превышает прожиточный минимум... Это просто какой-то цирк на дроте, а не закон.
Основная масса населения не будет его выполнять в принципе. Корову можно доить постепенно, но с нее невозможно одним махом снять три шкуры.

...
більшість населення вже виконало цю вимогу. зрозуміло не та частина, що живе в Німеччині :lol:

судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось...
_hunter
 
Повідомлень: 8077
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:48

_hunter

судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось..


Ну хорош уже!!
Ну маразм же!
Какая взаимосвязь??
Кто обещал онлайн-обновление??
Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн
Hotab
 
Повідомлень: 12659
З нами з: 15.02.09
Подякував: 349 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:54

  Hotab написав:_hunter

судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось..


Ну хорош уже!!
Ну маразм же!
Какая взаимосвязь??
Кто обещал онлайн-обновление??
Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн

взаимосвязь чего с чем?
Так и просто обновление никто не обещал, что не мешало чуть ли не ежедневные панегерики строчить.
Угумц, 5 лямов. И это большинство. Интересно, из скольки?.. :D
_hunter
 
Повідомлень: 8077
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:06

  Hotab написав:Кто обещал онлайн-обновление??
Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн

Вже чув, що в ЦНАП немає чого йти, краще їхати в найближчий сільський "відділ", бо в містах довжелезні черги.
А багато хто віттягнув на останній день два, тому буде ривок капітальний в понеділок-вівторок...
Зараз люди задаються питанням, а як буде вибирати ТЦК кому слати повістки?
Бо вибір широкий...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13246
З нами з: 30.12.09
Подякував: 694 раз.
Подякували: 3839 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:09

Все просто©

  Hotab написав:#тобідавноказали
Ага, тобто по перших двох пунктах - тобі нічого сказати?
Значить, я попав в "точку"! :lol:

п.с.
Ну і Флер на замітку >>>
https://youtube.com/shorts/-GHcOb1qw-I? ... pwQGG3OoDh
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6554
З нами з: 18.03.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:31

  antey1969 написав:Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое
с этими отключения и никуянепонятка у меня 4/4 иногда забывают отключить и получается 6+ часов со светом. У приятеля который живёт в Обухова 6-7 часов нет света потом 3-4 часа есть.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24110
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:34

  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Уже сейчас в моем микрорайоне в Киеве отключения света идут по 7 часов через 2 часа. Я представляю, что будет зимой, когда потребление э/э обычно вырастает вдвое
с этими отключения и никуянепонятка у меня 4/4 иногда забывают отключить и получается 6+ часов со светом. У приятеля который живёт в Обухова 6-7 часов нет света потом 3-4 часа есть.

4+4=6+

Новая арифметика
Не говоря уже о том, что antey1969 вернулся в Украину ... что тоже сомнительно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9985
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:35

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Интересно девки пляшут!
Обсуждать проблемы сокращения населения в Украине уже нельзя?
Запретная тема?
Я правильно понял?

Все обсуждения в негативном ключе это ИПСО: Украину ждет полная и безповоротная Видбудова что в финансовом что в демографическом смыслах в первый же год после Пэрэмогы! - это аксиома!

бачимо, в кого запалало... :lol:

обговорювати проблеми можна. а накидати, що буде лише погано, й ніяких перспектив - це свідомо розганяти паніку та зраду. ви чудово розумієте цю різницю, але включаєте дурника - а мене за що? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6379
З нами з: 29.09.19
Подякував: 616 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:37

  _hunter написав:
  Shaman написав:більшість населення вже виконало цю вимогу. зрозуміло не та частина, що живе в Німеччині :lol:

судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось...

а скільки взагалі має виконати цю вимогу 25-60, як ви гадаєте? й ті, хто зараз вже воюють - їм це не потрібно, тому вони в оці 3,5 млн не входять...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6379
З нами з: 29.09.19
Подякував: 616 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:46

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Интересно девки пляшут!
Обсуждать проблемы сокращения населения в Украине уже нельзя?
Запретная тема?
Я правильно понял?

Все обсуждения в негативном ключе это ИПСО: Украину ждет полная и безповоротная Видбудова что в финансовом что в демографическом смыслах в первый же год после Пэрэмогы! - это аксиома!

бачимо, в кого запалало... :lol:

обговорювати проблеми можна. а накидати, що буде лише погано, й ніяких перспектив - це свідомо розганяти паніку та зраду. ви чудово розумієте цю різницю, але включаєте дурника - а мене за що? :D

Так в этом и смысл спора - нет? - одна сторона свои аргументы дает, другая свои - как-то так на истину и выйдем.
Но если озвучивается реальная проблема, а ответ - "да как-то само рассосётся" - звучит несаолько странно.
_hunter
 
Повідомлень: 8077
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9048904990509051>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 706140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12381)
14.07.2024 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.