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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9048904990509051
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:48

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:більшість населення вже виконало цю вимогу. зрозуміло не та частина, що живе в Німеччині :lol:

судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось...

а скільки взагалі має виконати цю вимогу 25-60, як ви гадаєте? й ті, хто зараз вже воюють - їм це не потрібно, тому вони в оці 3,5 млн не входять...

Так в этом и вопрос :D — если считаете, что 3.5 ляма плюс где-то лям-двести - это большинство - я даже спорить не буду :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:05

  _hunter написав:Так в этом и вопрос :D — если считаете, что 3.5 ляма плюс где-то лям-двести - это большинство - я даже спорить не буду :D

Ну так и не спорь ... Живи себе на пособие в Германии, можешь даже немножечко гадить в сторону Украины вместе с санитаром из морга

А большинство военнобязанных таки обновили свои данные
И тебе придётся это сделать, хочешь или не хочешь, а встанешь и ... обновишь )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:22

pesikot
Контейнеров 3
Потому можно потом экипировать нашу ДРГ в тыл Бурятии. Коммандером ДРГ назначить нахрюка днепровского. Ничего , что он ранее писал, что от отдышки умирает на втором километре. Если его 3.14-дить плетью по сраці - побежит аж сало на холке трястись будет
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:28

  _hunter написав:вы как-то внятнее мысли формулируйте чтоли... между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


росіяни і їм сочуствущі - нацистські тварини, які брешуть завжди як останній раз. таких як вони мразот у всьому світі нема. достатньо чітко?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:31

  trololo написав:
  _hunter написав:вы как-то внятнее мысли формулируйте чтоли... между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


росіяни і їм сочуствущі - нацистські тварини, які брешуть завжди як останній раз. таких як вони мразот у всьому світі нема. достатньо чітко?

я, на всякий случай вопрос повторю: вижу, прочитать с первого раза проблема какая-то :D
>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:33

  _hunter написав:>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


чому ж нєт? раз росіяни брехливі нацистські тварини (з цим ви не сперечаєтесь?) - то і чекати від них соблюдєнія якихось договорів - це робити жахливу помилку.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:39

Ще трошки, ще чуть-чуть!©))

  Hotab написав:его 3.14-дить плетью по сраці - побежит

Так, ще зовсім трішки залишилось, щоб "все була Україна"! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:41

  trololo написав:
  _hunter написав:>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


чому ж нєт? раз росіяни брехливі нацистські тварини (з цим ви не сперечаєтесь?) - то і чекати від них соблюдєнія якихось договорів - це робити жахливу помилку.

вас зациклило? :D - теперь вернитесь к началу обсуждения и прочитайте мой пост про 300% :D
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  #<1 ... 9048904990509051
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