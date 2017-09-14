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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 лип, 2024 15:48
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
більшість населення вже
виконало цю вимогу. зрозуміло не та частина, що живе в Німеччині
судя по тому, что последней новости на тему - неделя - где-то на 3.5 лямах все застопорилось...
а скільки взагалі має виконати цю вимогу 25-60, як ви гадаєте? й ті, хто зараз вже воюють - їм це не потрібно, тому вони в оці 3,5 млн не входять...
Так в этом и вопрос
— если считаете, что 3.5 ляма плюс где-то лям-двести - это большинство - я даже спорить не буду
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_hunter
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:05
_hunter написав:
Так в этом и вопрос
— если считаете, что 3.5 ляма плюс где-то лям-двести - это большинство - я даже спорить не буду
Ну так и не спорь ... Живи себе на пособие в Германии, можешь даже немножечко гадить в сторону Украины вместе с санитаром из морга
А большинство военнобязанных таки обновили свои данные
И тебе придётся это сделать, хочешь или не хочешь, а встанешь и ... обновишь )
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:22
pesikot
Контейнеров 3
Потому можно потом экипировать нашу ДРГ в тыл Бурятии. Коммандером ДРГ назначить нахрюка днепровского. Ничего , что он ранее писал, что от отдышки умирает на втором километре. Если его 3.14-дить плетью по сраці - побежит аж сало на холке трястись будет
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:28
_hunter написав:
вы как-то внятнее мысли формулируйте чтоли... между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет
росіяни і їм сочуствущі - нацистські тварини, які брешуть завжди як останній раз. таких як вони мразот у всьому світі нема. достатньо чітко?
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trololo
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:31
trololo написав: _hunter написав:
вы как-то внятнее мысли формулируйте чтоли... между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет
росіяни і їм сочуствущі - нацистські тварини, які брешуть завжди як останній раз. таких як вони мразот у всьому світі нема. достатньо чітко?
я, на всякий случай вопрос повторю: вижу, прочитать с первого раза проблема какая-то
>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:33
_hunter написав:
>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет
чому ж нєт? раз росіяни брехливі нацистські тварини (з цим ви не сперечаєтесь?) - то і чекати від них соблюдєнія якихось договорів - це робити жахливу помилку.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:39
Hotab написав:
его 3.14-дить плетью по сраці - побежит
Так, ще зовсім трішки залишилось, щоб "все була Україна"!
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Додано: Нед 14 лип, 2024 16:41
trololo написав: _hunter написав:
>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет
чому ж нєт? раз росіяни брехливі нацистські тварини (з цим ви не сперечаєтесь?) - то і чекати від них соблюдєнія якихось договорів - це робити жахливу помилку.
вас зациклило?
- теперь вернитесь к началу обсуждения и прочитайте мой пост про 300%
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