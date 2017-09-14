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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9049905090519052>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:28

  _hunter написав:вы как-то внятнее мысли формулируйте чтоли... между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


росіяни і їм сочуствущі - нацистські тварини, які брешуть завжди як останній раз. таких як вони мразот у всьому світі нема. достатньо чітко?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:31

  trololo написав:
  _hunter написав:вы как-то внятнее мысли формулируйте чтоли... между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


росіяни і їм сочуствущі - нацистські тварини, які брешуть завжди як останній раз. таких як вони мразот у всьому світі нема. достатньо чітко?

я, на всякий случай вопрос повторю: вижу, прочитать с первого раза проблема какая-то :D
>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:33

  _hunter написав:>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


чому ж нєт? раз росіяни брехливі нацистські тварини (з цим ви не сперечаєтесь?) - то і чекати від них соблюдєнія якихось договорів - це робити жахливу помилку.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 16:41

  trololo написав:
  _hunter написав:>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


чому ж нєт? раз росіяни брехливі нацистські тварини (з цим ви не сперечаєтесь?) - то і чекати від них соблюдєнія якихось договорів - це робити жахливу помилку.

вас зациклило? :D - теперь вернитесь к началу обсуждения и прочитайте мой пост про 300% :D
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 17:13

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 17:17

vitaliiangel
Виталька, осталось только привести цитату самого депутата, а не в пересказе ТГ-канала

Но ведь тебе "а какая разница"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 17:29

❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:Напомню, есть три вида повесток:
-уточнение данных
-влк
-"боевая"
Мой ТЦК та СП в мае выдавал повестки без указания цели явки. Видимо, это один из моментов, из-за чего государство хочет лишить ТЦК выдачи этих бумаг.

  maza5 написав:Все очень просто!
Массовые проверки документов полицией и ТЦК должны выявить серых "мышей". Думаю, что малый процент будет сидеть дома и не вылазить.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 17:43

  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

Тільки текста, який був відділений в повідомленні, згідно посилання - НЕМАЄ

Як так ? Невже збрехали ? Буває
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 17:49

  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/


А речник РТЦК каже, що це одна річ -- ВЛК входить до даних, тобто є одним із пунктів:
*"Потрібно розуміти, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. Якщо у ТЦК та СП немає інформації про придатність, відповідно військовозабов'язаний громадянин відправляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби", – каже Істомін.
https://tsn.ua/ukrayina/chi-vidpravlyat ... 70346.html

Тобто він повністю правий: без ВЛК та ще 37 пунктів з Постанови про реєстр Оберег військовозобов'язаний по суті не оновив дані (лише частково оновив військово-облікові дані).
Можна штрафувати...
___________________________________
Але)) в ГШ ЗСУ інше заявляють:
*Якщо військовозобов'язаний оновить дані через електронний кабінет, то проходити військово-лікарську комісію він буде лише після запрошення його відповідною повісткою.
Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенков в інтерв’ю Радіо НВ.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... binet.html

Тобто представник ГШ прямо вказав --- ВЛК за окремою повісткою.
"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому», – зазначив Глущенков.
"Відповідаючи на запитання, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК, він зазначив: «Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять».
detroytred
 
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