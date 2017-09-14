_hunter написав:вы как-то внятнее мысли формулируйте чтоли... между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет
росіяни і їм сочуствущі - нацистські тварини, які брешуть завжди як останній раз. таких як вони мразот у всьому світі нема. достатньо чітко?
я, на всякий случай вопрос повторю: вижу, прочитать с первого раза проблема какая-то >>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет
А речник РТЦК каже, що це одна річ -- ВЛК входить до даних, тобто є одним із пунктів: *"Потрібно розуміти, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних. Якщо у ТЦК та СП немає інформації про придатність, відповідно військовозабов'язаний громадянин відправляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби", – каже Істомін. https://tsn.ua/ukrayina/chi-vidpravlyat ... 70346.html
Тобто він повністю правий: без ВЛК та ще 37 пунктів з Постанови про реєстр Оберег військовозобов'язаний по суті не оновив дані (лише частково оновив військово-облікові дані). Можна штрафувати... ___________________________________ Але)) в ГШ ЗСУ інше заявляють: *Якщо військовозобов'язаний оновить дані через електронний кабінет, то проходити військово-лікарську комісію він буде лише після запрошення його відповідною повісткою. Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Юрій Глущенков в інтерв’ю Радіо НВ.* https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... binet.html
Тобто представник ГШ прямо вказав --- ВЛК за окремою повісткою. "На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому», – зазначив Глущенков. "Відповідаючи на запитання, чи автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК, він зазначив: «Таке завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять».