|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 лип, 2024 18:09
Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф
, – представник Міноборони.
«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/
Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2922
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 лип, 2024 18:14
Бетон написав: Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф
, – представник Міноборони.
«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/
Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик
при вусатому, це називалося "явка с повінной і чістосірдєчноє прізнаніє"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35639
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2779 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|62452
|
|
|1493
|221532
|
|
|6076
|706150
|
|