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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9049905090519052
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:09

  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:14

  Бетон написав:
  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик

при вусатому, це називалося "явка с повінной і чістосірдєчноє прізнаніє"
flyman
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  #<1 ... 9049905090519052
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