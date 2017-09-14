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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9050905190529053>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:09

  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:14

  Бетон написав:
  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик

при вусатому, це називалося "явка с повінной і чістосірдєчноє прізнаніє"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:29

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:36

  Бетон написав:
  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик

Тю а Вы как думали?
Обновил данные и спи далее спокойно пока в стране война.
Теперь жди повестку на ВЛК.
Ты уже на крючке или ВЛК или повезёт но не надолго...очередь дойдёт до всех.
Обновил левыми данными и думаешь, что на@бал систему то нет.
Есть ты не бомж ты давно во многих реестрах есть.
Потребительские кредиты брали сильно и долго вас проверяли)?? Все намного проще было бы желание.
Мне достаточно Ф.И.О. +идентификационный номер +паспортные данные с реестра подтянуть. Далее шлю на тот адресс повестку на ВЛК. Вам пихуй и игнорируете повестку а мне в двойне. Отправляю повторно. В реестре должников у вас уже накапливается долг. Потом попробуйте провести операции у нотариуса и т.д. Скрывайтесь и дальше)
Как говорил легендарный Шваб у вас ничего не будет и вы будете безумно рады).
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:49

maza5

а вы будете "посолидней" клиентов подыскивать ?
А первосортным бегунцам типа аеромакса повестки на влк придут ?
Вообще интересуют критерии, и нет ли умысла на политические преследования
вот бетон все время в склоках с держадминистрациями
может это политрепрессии все , а вы соучастник получаетесь
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 14 лип, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:51

  maza5 написав:
  Бетон написав:
  Xenon написав:❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик

Тю а Вы как думали?
Обновил данные и спи далее спокойно пока в стране война.
Теперь жди повестку на ВЛК.
Ты уже на крючке или ВЛК или повезёт но не надолго...

осталась сущая мелочь: понять наконец-то чем отличается участь "партизана" :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 18:58

Як добре, що це не в нас!©

  Bobua написав:Ви не вловили логіку подій...

Ми всі тут “випадкові, зайві, непотрібні...” Вже 28міс+

А навіть як є “бойовий” чувак, що просунувся вгору, в інструктори -- то і він на нулі не проситься...


Треба ще 300 тис таких же “випадкові, зайві, непотрібні...”, аби нас виперти з війська, а вони тримали фронт.
Саме так! ...але в тилу стали про це здогадуватись :lol:
  Bobua написав:І “еффективних” в цьому питанні в приципі бути не може. Не напилось перед виїздом -- це вже огого!
Ехххххххх, як добре, що це не в нас!© :lol:
З нами #такоєніслучіцанікогда! :lol:

Це лише кацапи п'ють по-чорному і запускають ракети по сільських туалетах(-ну ж саме це навесні 2022р нам всім трубили з усіх труб?)🤦🏻
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:01

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:>>> между начальным вопросом "соблюдения договора" и тем, куда вы "плавно" шарахнулись - связи чуть менее, чем вообще нет :D


чому ж нєт? раз росіяни брехливі нацистські тварини (з цим ви не сперечаєтесь?) - то і чекати від них соблюдєнія якихось договорів - це робити жахливу помилку.

вас зациклило? :D - теперь вернитесь к началу обсуждения и прочитайте мой пост про 300% :D



можете озвучити своє відношення до росіян? ну, щоб я розумів з ким спілкуюсь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:02

  Бетон написав:Зачем обновлять данные?
зачем идти и стучать на себя добровольно.
Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик

Дивно, нещодавно мені форумчанин Бетон наводив якійсь накази, що нічого оновлювати не треба, бо дані вже всі є в реєстрах, само все підтягнеться :lol:
Різниця між Бетоном який оновив дані до 00.00 годин 17 липня і між Бетоном який не оновив одна.
Бетон який не оновив, вже винен державі 17000 грн.
А повістка, що так, що так, все одно прийде, ніякої різниці.

Можливо навіть не оновленому Бетону ще скоріше повістка буде надіслана, щоб ще об'явити в розшук не слухняного Бетона і щоб розшукувала Бетона не тільки ТЦК, а і поліція)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:11

Служити будуть всі!©))

  somilitark написав:щоб розшукувала Бетона не тільки ТЦК, а і поліція)))
І будуть танцювати ламбаду!)))
https://youtube.com/shorts/NUUvUXQqqwg? ... -hc04BuxLk
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  #<1 ... 9050905190529053>
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