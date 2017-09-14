Додано: Нед 14 лип, 2024 18:36

Бетон написав: Xenon написав: Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.



«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».



https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/ ❗️, – представник Міноборони.«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

Зачем обновлять данные?

зачем идти и стучать на себя добровольно.

Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик Зачем обновлять данные?зачем идти и стучать на себя добровольно.Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик

Тю а Вы как думали?Обновил данные и спи далее спокойно пока в стране война.Теперь жди повестку на ВЛК.Ты уже на крючке или ВЛК или повезёт но не надолго...очередь дойдёт до всех.Обновил левыми данными и думаешь, что на@бал систему то нет.Есть ты не бомж ты давно во многих реестрах есть.Потребительские кредиты брали сильно и долго вас проверяли)?? Все намного проще было бы желание.Мне достаточно Ф.И.О. +идентификационный номер +паспортные данные с реестра подтянуть. Далее шлю на тот адресс повестку на ВЛК. Вам пихуй и игнорируете повестку а мне в двойне. Отправляю повторно. В реестре должников у вас уже накапливается долг. Потом попробуйте провести операции у нотариуса и т.д. Скрывайтесь и дальше)Как говорил легендарный Шваб у вас ничего не будет и вы будете безумно рады).