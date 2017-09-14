Зачем обновлять данные? зачем идти и стучать на себя добровольно. Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик
Тю а Вы как думали? Обновил данные и спи далее спокойно пока в стране война. Теперь жди повестку на ВЛК. Ты уже на крючке или ВЛК или повезёт но не надолго...очередь дойдёт до всех. Обновил левыми данными и думаешь, что на@бал систему то нет. Есть ты не бомж ты давно во многих реестрах есть. Потребительские кредиты брали сильно и долго вас проверяли)?? Все намного проще было бы желание. Мне достаточно Ф.И.О. +идентификационный номер +паспортные данные с реестра подтянуть. Далее шлю на тот адресс повестку на ВЛК. Вам пихуй и игнорируете повестку а мне в двойне. Отправляю повторно. В реестре должников у вас уже накапливается долг. Потом попробуйте провести операции у нотариуса и т.д. Скрывайтесь и дальше) Как говорил легендарный Шваб у вас ничего не будет и вы будете безумно рады).
а вы будете "посолидней" клиентов подыскивать ? А первосортным бегунцам типа аеромакса повестки на влк придут ? Вообще интересуют критерии, и нет ли умысла на политические преследования вот бетон все время в склоках с держадминистрациями может это политрепрессии все , а вы соучастник получаетесь
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 14 лип, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Зачем обновлять данные? зачем идти и стучать на себя добровольно. Штрафонут быстрее просто и всё и поставят крестик
Дивно, нещодавно мені форумчанин Бетон наводив якійсь накази, що нічого оновлювати не треба, бо дані вже всі є в реєстрах, само все підтягнеться Різниця між Бетоном який оновив дані до 00.00 годин 17 липня і між Бетоном який не оновив одна. Бетон який не оновив, вже винен державі 17000 грн. А повістка, що так, що так, все одно прийде, ніякої різниці.
Можливо навіть не оновленому Бетону ще скоріше повістка буде надіслана, щоб ще об'явити в розшук не слухняного Бетона і щоб розшукувала Бетона не тільки ТЦК, а і поліція)))