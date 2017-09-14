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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9051905290539054>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:15

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:
чому ж нєт? раз росіяни брехливі нацистські тварини (з цим ви не сперечаєтесь?) - то і чекати від них соблюдєнія якихось договорів - це робити жахливу помилку.

вас зациклило? :D - теперь вернитесь к началу обсуждения и прочитайте мой пост про 300% :D



можете озвучити своє відношення до росіян? ну, щоб я розумів з ким спілкуюсь

я уже писал как-то: +- как к землятресению/наводнению...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:19

А думками то вже на філіпінці на Філіпінах)))

  flyman написав:"явка с повінной і чістосірдєчноє прізнаніє"

А реалії - вони такі >>>
https://youtube.com/shorts/qOzLHSHfSS8? ... hz6e03Uq2x
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:22

  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

В законі про оновлення данних про ВЛК нічого нема. Підставою для проходження ВЛК є повістка, яка видається пацієнту під підпис.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:27

  _hunter написав:я уже писал как-то: +- как к землятресению/наводнению...

тобто, вони не брехливі кровожерливі підари, на совісті яких ця війна і вже сотні тисяч вбитих? охарактеризуйте, якщо вам не складно, їх мотивацію, людяність та прямолінійність?

бо складається враження (хочу помилятись), що ви із типу "не все так однозначно; виноваты обе стороны; надо услышать путина и договариваться". якщо так, то просто не хочу свій і ваш час більше витрачати на ці розмови
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:34

trololo
Психотип хантера: людина напівзаконно (по документам, на які не мав права) виїхала. Своєчасно не повернулась.
Зараз активно педалює тему , яка виправдовує його в своїх власних і наших очах:
«все одно у нас нема шансів»
«Все одно в Україні жити буде неможливо»
«Ну і що, що я злодій, ви теж так зробите»
В цьому руслі він радіє і розвиває будь які невдачі і поразки України. Бо чим швидше колапс - тим швидше він відбілиться в своїх очах.

Аналогічна психологія у кримчаків, які щиро бажають знищення України з 2014 року. Для України вони зрадники. Нема України - ні перед ким бути зрадниками.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:39

  whois2010 написав:
  Xenon написав:
❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

В законі про оновлення данних про ВЛК нічого нема. Підставою для проходження ВЛК є повістка, яка видається пацієнту під підпис.

Времена меняются как и законы)
Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК.
Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат!
П.С.
Украинцы смогут получать электронные направлениям на ВЛК и выбирать воинскую часть для службы через "Резерв+"
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Востаннє редагувалось maza5 в Нед 14 лип, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:44

  Hotab написав:trololo
Психотип хантера: людина напівзаконно

т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? :D - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"? :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:47

  _hunter написав:
  Hotab написав:trololo
Психотип хантера: людина напівзаконно

т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? :D - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"? :D

Какую еще статью?
С точки зрения закона - незаконно.
Как и невозврат
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:47

  maza5 написав:
  whois2010 написав:
  Xenon написав:❗️ Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла ВЛК, то за це також може отримати окремий штраф, – представник Міноборони.

«Це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи».

https://suspilne.media/790219-u-minobor ... vili-dani/

В законі про оновлення данних про ВЛК нічого нема. Підставою для проходження ВЛК є повістка, яка видається пацієнту під підпис.

Времена меняются как и законы)
Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК.
Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат! .

Да, слышали. Но все еще непонятны отличия для "партизанов": их работодатель точно так же доставить должен...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:48

  _hunter написав:
  Hotab написав:trololo
Психотип хантера: людина напівзаконно

т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? :D - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"? :D

це як "чуть-чуть" беременна
flyman
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