_hunter написав:я уже писал как-то: +- как к землятресению/наводнению...
тобто, вони не брехливі кровожерливі підари, на совісті яких ця війна і вже сотні тисяч вбитих? охарактеризуйте, якщо вам не складно, їх мотивацію, людяність та прямолінійність?
бо складається враження (хочу помилятись), що ви із типу "не все так однозначно; виноваты обе стороны; надо услышать путина и договариваться". якщо так, то просто не хочу свій і ваш час більше витрачати на ці розмови
trololo Психотип хантера: людина напівзаконно (по документам, на які не мав права) виїхала. Своєчасно не повернулась. Зараз активно педалює тему , яка виправдовує його в своїх власних і наших очах: «все одно у нас нема шансів» «Все одно в Україні жити буде неможливо» «Ну і що, що я злодій, ви теж так зробите» В цьому руслі він радіє і розвиває будь які невдачі і поразки України. Бо чим швидше колапс - тим швидше він відбілиться в своїх очах.
Аналогічна психологія у кримчаків, які щиро бажають знищення України з 2014 року. Для України вони зрадники. Нема України - ні перед ким бути зрадниками.
В законі про оновлення данних про ВЛК нічого нема. Підставою для проходження ВЛК є повістка, яка видається пацієнту під підпис.
Времена меняются как и законы) Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК. Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат! П.С. Украинцы смогут получать электронные направлениям на ВЛК и выбирать воинскую часть для службы через "Резерв+" В Минобороны анонсировали новые сервисы в приложении.!
Востаннє редагувалось maza5 в Нед 14 лип, 2024 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:trololo Психотип хантера: людина напівзаконно
т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"?
Hotab написав:trololo Психотип хантера: людина напівзаконно
т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"?
Какую еще статью? С точки зрения закона - незаконно. Как и невозврат
В законі про оновлення данних про ВЛК нічого нема. Підставою для проходження ВЛК є повістка, яка видається пацієнту під підпис.
Времена меняются как и законы) Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК. Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат! .
Да, слышали. Но все еще непонятны отличия для "партизанов": их работодатель точно так же доставить должен...
Hotab написав:trololo Психотип хантера: людина напівзаконно
т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"?